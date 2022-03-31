AK Parti'li Kurtulmuş, Batman'da "Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"nda konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "İnşallah eğer şartlar gerektirirse Putin ile Zelenski arasındaki görüşmelerin yapılmasında da Türkiye kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır ve ümit ediyoruz ki bu görüşme de İstanbul'da gerçekleştirilecektir." dedi.

Kurtulmuş, Batman'daki temasları kapsamında Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kentin hem sorunlarını dinlediğini hem de bunları tek tek kaydettiğini söyledi.

Batman'da yürütülen projeleri takip edeceğini, AK Parti'nin kentte yapılması için söz verdiği ve yapmadığı hiçbir şeyin bulunmadığını ifade eden Kurtulmuş, verilen sözlerin hepsinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de çok şeyin yapıldığına işaret eden Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Hangi kardeşimize mikrofonu versem, sabaha kadar yapılanları anlatacak bilgisi ve birikimi var. Ama üzüldüğüm şu, Türkiye'de maalesef ne yaparsanız hemen olumsuzluk oluşturmaya çalıştılar. Yapılan işlerin hiçbirisinden memnun olmayan ve hep birtakım olumsuz algılarla güzellikleri örtmeye, karartmaya kalkışan maalesef adına muhalefet dahi diyemeyeceğimiz bir güruh var. Çanakkale Köprüsü yapılıyor. Avrupa'dan insanlar Çanakkale Köprüsü'nden geçmek için 2 gündür izin alıyor, köprüden geçiyor. Dünyanın her yerinden Çanakkale Köprüsü ile ilgili övgüler geliyor. Hem sembolik değeri hem mühendislik harikası olması dolayısıyla herkes fevkalade güzel övgüler söylüyor, hakkı teslim ediyorlar. Bir gün sevinin. Muhalefet olabilirsiniz ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil misiniz? Bir gün de yapılan bir işe, 'Ne güzel, Türkiye'de güzel şeyler oluyor.' diye sevinin. Hemen köprünün açılışı biter bitmez, sosyal medyayı da kullanarak olumsuz bir algıyla o güzelliğin üstünü ötmeye çalışıyorlar. Kendileri bilir. Millet yapılan hizmetleri görüyor. İnşallah bu hizmetlerin kıymetini bildiğini 2023'te ve 2024'te Allah'ın izniyle gösterecek."

- "Batman'da en büyük hizmetlerden biri terörün sonlandırılmasıdır"

"Batman'da en büyük hizmetlerden biri terörün sonlandırılmasıdır. Batman'da, Diyarbakır'da, Muş'ta, Van'da, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok ilimizde gece hava karardığında güvenlik kuvvetleri, 'Aman buradan oraya gitmeyin.' diyordu." diyen Kurtulmuş, o günlerin geride kaldığını belirtti.

Kurtulmuş, "Herkes Allah'ın izniyle bu memleketin her köyünde her mezrasında rahatlıkla siyasi faaliyet yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Kimsenin ne düşündüğüne, nasıl yaşadığına ne şekilde konuştuğuna kimse karışmıyor. Türkiye güçlü ve büyük Türkiye olma istikametinde emin adımlarla ilerliyor." diye konuştu.

AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olmadığını aynı zamanda bir dava hareketi olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Mesela 2007'de partinin kapatma davası gündeme geldiğinde bir yargıç kapatılsın dese bugün AK Parti olmayacaktı. AK Parti bugün olmasaydı biz davamızdan vaz mı geçmiş olacaktık? Asla, hayır. Bir dava hareketi olanlar ancak güçlü bir şekilde yoluna devam edebilirler. Davamızın biri, yeniden güçlü, büyük Türkiye. Türkiye sıradan bir ülke olamaz. Her anlamda güçlü, her alanda büyük bir ülke olmak zorunda. Sanayisiyle, teknolojisiyle, eğitimiyle, sağlığıyla en önemlisi devlet, millet bütünleşmesiyle demokrasisiyle güçlü bir ülke olmak zorunda. Davamızın bir ayağı bu. Yeniden güçlü ve büyük Türkiye idealine sahip olmak. Türkiye'de AK Parti'nin en önemli kazanımlarında biri milletin öz güvenini yeniden inşa etmiş olması ve aynı zamanda devletin o karanlık günlerde yapılanlara son vermiş olmasıdır. Ayrımcılıktan söz edebilir miyiz? Ana dilinizi konuşuyorsunuz diye size karışan bir tek Allah'ın kulu var mı? Hayır. Herkes şarkılarını, türkülerini Kürtçe de, Arapça da söylüyor. Batman'daki okullarda Kürtçe seçmeli ders olarak okutuluyor mu okutuluyor. Türkiye'nin bazı üniversitelerinde Kürt dili ve kültürü ile ilgili araştırma merkezleri var mı, var. Çünkü biz insanların dilinin, anadilinin doğuştan gelen bir hak olduğunu, anadilin ana sütü kadar helal olduğuna inanan bir siyasi hareketiz."

- "Putin ile Zelenski arasındaki görüşmelerin yapılmasında da Türkiye kolaylaştırıcı rol oynayacaktır"

"Millete tepeden bakan devlet olmaz. Yeniden güçlü bir Türkiye'nin en önemli vasıflarından biri devlet millet kaynaşması. Biz işlerimizi, meselelerimizi demokrasi, istişare içerisinde, milletimizin kararlılığıyla çözeriz" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, AK Parti'nin tezleri, görüşleri ve hedeflerinin, "Bir ayağı yeniden güçlü bir Türkiye, diğer ayağı ise adil ve hakkaniyetli bir dünyanın kurulması" olduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, "Buna inanmasanız 'Dünya beşten büyüktür' diyemezsiniz. Dünya beşten büyüktür demek kolay gibi geliyor, söylendiği zaman. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler kürsüsünde neredeyse son yıllarda hep bunu tekrarlıyor. O konuşmayı yaptığında lütfen şöyle böyle bir salona bakın. O emperyalist ülkelerin temsilcilerinin suratı on karış asılıyor, bozuluyorlar. Mazlum milletlerin temsilcilerinin yüzünde güller açıyor." diye konuştu.

Yeni, adil ve hakkaniyetli bir dünya kurma düşüncesinin önemine işaret eden Kurtulmuş, "Eğer böyle düşünmeseniz Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için, barışı tesis etmek üzere adımlarımızı atmaz, barışı kolaylaştıracak bir fonksiyonu icat edemezsiniz. Türkiye'den başka hiçbir ülkenin bu anlamda barışı kolaylaştıracak bir fonksiyonu olmuyor. Neden? Çünkü biz her meselenin hakkaniyetli bir şekilde rıza ve müzakere ile çözülmesine inanan bir siyasi harekatız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesini hatırlatan Kurtulmuş, masada olumlu yaklaşımlar ortaya çıktığını gördüklerini aktardı.

Kurtulmuş, "İnşallah eğer şartlar gerektirirse Putin ile Zelenski arasındaki görüşmelerin yapılmasında da Türkiye kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır ve ümit ediyoruz ki bu görüşme de İstanbul'da gerçekleştirilecek." dedi.

AK Parti'nin sadece siyasi bir parti, sıradan bir siyasi hareket olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Yeniden güçlü bir Türkiye idealine sımsıkı sarıldığımız, adil bir dünya kurulması için mücadele ediyoruz. Birinci özelliğimiz bu. İkincisi de AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin de partisi."ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak ve AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, il ve ilçe teşkilatları ile partililer katıldı.

