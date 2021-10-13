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AK Partili Kurtulmuş, Mardin'de STK temsilcileriyle bir araya geldi:

13.10.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Güçlü ve büyük Türkiye, Suriye'nin, Irak'ın, Kafkasların, Balkanların ve hatta Yemen'e kadar bu coğrafyanın bütün insanlarının hayrına olan bir gelişmedir" - "2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 7,4, üçüncü çeyreğinde de yüzde 21,7'lik bir büyüme sağlayarak İngiltere'nin arkasından dünyada ikinci ülke olduk. Bu büyüme Türkiye için fevkalade önemli oldu"

MARDİN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Güçlü ve büyük Türkiye, Suriye'nin, Irak'ın, Kafkasların, Balkanların ve hatta Yemen'e kadar bu coğrafyanın bütün insanlarının hayrına olan bir gelişmedir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Kurtulmuş, Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü.

Daha sonra bir otelde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle düzenlenen istişare toplantısına katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Mardin'in geleceğe ışık tutan bir şehir olduğunu söyledi.

Kentte farklı medeniyet, kültür ve dinlerin asırlar boyunca barış içinde yaşadığını belirten Kurtulmuş, Sümer, Asur, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı'nın çok derin izlerini bırakmış kültür ve medeniyet şehri olduğunu anlattı.

Son 10-15 yılda dünya ekonomisi ve siyasetinde çok önemli değişikliklerin yaşandığına dikkati çeken Kurtulmuş, dünya ekonomisinde yeni güç merkezlerinin ortaya çıkmaya başladığını dile getirdi.

Kurtulmuş, dünyadaki üretim merkezinin değişmekte olduğunu, lojistiğin ve özellikle ulaşım imkanlarının çok ciddi şekilde rotalar değiştirdiğinin görüldüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Dünya siyasetinde de çok farklı değişikliklerin ortaya çıktığını görüyoruz. Artık bir tarafta ABD'nin, bir tarafta Rusya'nın olduğu iki kutuplu dünya yok. Çok geride kaldı. Dünyanın her yerinde maalesef sıcak çatışma alanları, gerilim bölgeleri ortaya çıkıyor. Bir taraftan işgaller, bir taraftan iç çatışmalar ve ne yazık ki bir taraftan da terör vasıtasıyla dünya ekonomisinde olduğu gibi dünya siyasetinde de yeni gelişmelerin kapısını aralayan fevkalade önemli bir dönemin içerisine giriyoruz."

- "Bu coğrafyanın amiral gemisi, kilit taşı Türkiye'dir"

Terör örgütleri üzerinden halkların birbirlerine düşman kılınmaya çalışıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, büyük ve emperyalist ülkelerin terör örgütlerine silah, lojistik, istihbarat ve siyasi destek sağlamadığı takdirde bu örgütlerin dünyanın hiçbir yerinde kalmayacağını vurguladı.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafya bereketli hilalin tam da kilit taşıdır. Bu coğrafyanın amiral gemisi, kilit taşı Türkiye'dir. Türkiye'nin bu bölgede ayakları üstünde güçlü durması ve bu anlamda çevresindeki değişikliklerden etkilenmeden büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yoluna devam etmesi sadece Türkiye'nin hayrına değil, başta komşularımız Suriye ve Irak olmak üzere tüm bölge ülkelerinin haklarınadır.

Derdimiz birlik, beraberlik ve kardeşliktir. Bunu yaparken de halkını ortak hedeflere doğru yönlendiren büyük bir ülke olarak yürümeye devam edeceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye, Suriye'nin, Irak'ın, Kafkasların, Balkanların ve hatta Yemen'e kadar bu coğrafyanın bütün insanlarının hayrına olan bir gelişmedir."

- Salgın süreci

Salgınla dünyada her şeyin değişmekte olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin salgının ilk günlerinden itibaren sağlık sektöründe hiçbir problem yaşamadan sorunları çözdüğünü anlattı.

Türkiye'de hiçbir hastanın geri çevrilmediğini belirten Kurtulmuş, salgının ilk günlerinde Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'da hastalar sokaklarda, hastane bahçelerinde yatarken, Mardin'deki hastaneye giden hastaların hepsinin tedavi olduğunu ve sağlık hizmetlerinden yeterince faydalandığını dile getirdi.

- "Bu büyüme Türkiye için fevkalade önemli oldu"

Şehir, üniversite ve çok kısa sürede yapılan "pandemi" hastaneleri aracılığıyla sağlık hizmetleri bakımından destan yazdıklarını, aşılamada da çok önemli mesafe aldıklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu süre içerisinde sadece insanların sağlıklarının korunması değil, aynı zamanda insanların ekonomik olarak da ayakta durmasını sağlayacak tedbirler almaya gayret ettik. Bunları iki ana noktada odaklandırdı hükümetimiz. Bunlardan biri, tezgahı dağıttırmamaktı. Çünkü bütün küresel ekonomik krizler bize şunu öğretiyor. Tezgah, Allah korusun, bir fabrika kapanırsa, bir atölye kapanırsa, işleyen bir tezgah dağılırsa o tezgahı bir daha yerine getirip kurmak çok zordur. İkincisi, esnaf, sanatkar ve küçük ölçekli işletmelerimiz bakımından da yaklaşık 750 milyar lira seviyesinde çeşitli destekler vererek onların da alım güçlerinin azalmaması ya da en azından bu süreci en az zararla atlatmalarını sağlayacak adımları atmaya gayret ettik.

Bunun sonucu olarak bugün geldiğimiz noktada 2020 kötü bir yıldı. Buna rağmen Türkiye 1,8 büyümeyi sağladı. 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 7,4, üçüncü çeyreğinde de yüzde 21,7'lik bir büyüme sağlayarak İngiltere'nin arkasından dünyada ikinci ülke olduk. Bu büyüme Türkiye için fevkalade önemli oldu."

Kurtulmuş, ekonomide bazı sıkıntılar yaşandığının farkında olduklarını, bunun giderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyük gayretle mesai harcadıklarını sözlerine ekledi.

- Diğer konuşmalar

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine dikkati çekerek, farklılıkları ayrışma sebebi olarak görenlere en güzel cevabı birlik olarak vereceklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç da ülkenin tamamında "büyük Türkiye" hayaliyle yola çıktıklarını belirterek, bu yolda birlikte yürüdükleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerine teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Fethan Baykoç, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve Süryani temsilcileri katıldı.

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