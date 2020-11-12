AK Parti’li Meclis Üyeleri, devir kararının iptalini istedi

ASKİ’ye ait bazı taşınmazların Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine ilişkin basın açıklaması yapan Büyükşehir Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Arı, genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek, kararın iptalini istedi.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalar ile ilgili açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Sözcüsü Mustafa Arı, AK Parti Aydın İl Başkanlığı binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Tartışmalı geçen ASKİ Genel Kurulu’nda ASKİ’ye ait olan 168 adet taşınmazın Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin usulsüz olduğuna ileri süren Arı; “Biz, söz konusu devir işlemine kategorik olarak karşı değiliz. Ancak kabul edilmiş ve uygulanmakta olan bir bütçenin iki faslı arasında, miktarı ne olursa olsun bir aktarma yapılması söz konusu olduğunda dahi konu ilgili İhtisas Komisyonu’nda değerlendirilip bir rapora bağlandıktan sonra Meclisin oyuna sunulması gerekirdi. Muhtelif büyüklüklerde 168 adet parselden oluşan taşınmazın devrinin komisyonunca incelenmeden, alelacele oylanmasını hem usul bakımından hem de esas bakımında yanlış buluyoruz. Konu ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Hukuk Komisyonunda incelendikten sonra Genel Kurul’da oylanması gerekirdi” dedi.

“İlgili kararın iptalini istiyoruz”

İlgili maddenin ASKİ Genel Kurulu’nda alelacele bir şekilde meclise sunularak oy çokluğu ile kabul edildiğinin altını çizen Mustafa Arı; “Bizler daha red gerekçelerimizi bile kurula sunamadık ve alelacele bir biçimde bu madde kuruldan geçirildi. Bu aceleciliğin altında Çerçioğlu’nun açıklamadığı başka bir sebep mi var? Yangından mal kaçırır gibi alınan bu kararın yanlış olduğunu düşünüyoruz ve oy çokluğuyla alınan bu kararın iptali için idari ve hukuki yollara başvuracağız. Söz konusu parsellerden, konumu itibariyle halihazırda Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde bulunan cadde, bulvar, park, meydan gibi yerlerde olup ‘amaca uygun’ kullanılması mümkün olanların Büyükşehir Belediyesi’ne, diğer parsellerin ise ilgili İlçe Belediyesi’ne devri gerektiği kanaatindeyiz. Hangi parsellerin Büyükşehir Belediyesi’ne, hangi parsellerin ise ilgili İlçe Belediyesi’ne devredileceğinin ise İhtisas Komisyonunca incelenerek kararlaştırılmasının usul ve hukukun bir gereği olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

