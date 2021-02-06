AK Parti’li meclis üyesi toprağa verildi

AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci toprağa verildi.

Perşembe günü Çanakkale’nin Çan ilçesi kapalı pazaryeri girişinde aracının içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden AK Parti Çan Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci, olay sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan otopsi sonrası ilçeye getirilen cenaze için Çan Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Davut abimiz siyaset dünyasının abisiydi. Göreve geldiğimiz günden beri Çan Belediyesi çatısı altında onunla birlikte görev yapmaktan hep onur duydum. Elbette hepimiz bu dünyadan göçeceğiz ama insanın yakınında olan sevdiği ve sürekli görüştüğü insanın aniden gidişi hepimizi üzüyor. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Belediye önünde okunan duaların ardından Davut Keçeci’nin cenazesi Fatih Camii’ne getirildi. Burada Çan Müftüsü Mustafa Korkmaz’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Keçeci, Çan Belediyesi Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, Çan Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

