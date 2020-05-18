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AK Partili Metin Yavuz’un 19 Mayıs mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 18:07 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Milletvekili Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi;"19 Mayıs, şanlı destanlara sahip Türkiye’nin, gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir.

AK Partili Metin Yavuz’un 19 Mayıs mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Yavuz mesajında şu ifadelere yer verdi;
"19 Mayıs, şanlı destanlara sahip Türkiye’nin, gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Gençlerimizin 100 yıl önce başlatılan bu mücadeleyi sonsuza kadar taşıyacaklarına inancımız tamdır.
Hiç şüphe yok ki, ülkemizin geleceği gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. Ecdadımızın bu vatan topraklarını korumak için yaptığı fedakarlıkları göstererek, gençlerimize ecdatları ile gurur duymalarını ve bize bıraktıkları mirasa en güzel şekilde sahip çıkmalarını sağlamamız bizlerin vazifesidir.
Birinci amacımız Türkiye’nin dünya ülkeleri arasında en tepede yerini almasıdır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için en büyük umudumuz, gururumuz gençlerimizdir.
İnanıyorum ki, Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla, Cumhuriyetimizin 100. yılında birçok hayalini, birçok hedefini gerçeğe dönüştürmüş olarak, çok daha parlak başarılara imza atacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum."

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Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
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