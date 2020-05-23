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AK Partili Metin Yavuz’un Ramazan Bayramı mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 23.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Metin Yavuz, mesajında; “Paylaşarak dayanışmanın, yapılan ibadetlerle manevi huzurun zirvede yaşandığı rahmet ve bağışlanma ayı Ramazanın ardından; birliğimizin pekişmesine, toplumsal hoşgörü ve kucaklaşmanın daha da güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramımızı bu yıl tüm dünyada ve ülkemizde de etkili olan pandemi nedeniyle evlerimizde geçiriyoruz.

AK Partili Metin Yavuz’un Ramazan Bayramı mesajı

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Metin Yavuz, mesajında; “Paylaşarak dayanışmanın, yapılan ibadetlerle manevi huzurun zirvede yaşandığı rahmet ve bağışlanma ayı Ramazanın ardından; birliğimizin pekişmesine, toplumsal hoşgörü ve kucaklaşmanın daha da güçlenmesine vesile olan Ramazan Bayramımızı bu yıl tüm dünyada ve ülkemizde de etkili olan pandemi nedeniyle evlerimizde geçiriyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, bu bayram, eşimizi, dostumuzu, büyüklerimizi ziyaret etmeyi erteleyelim. Bayramımızı telefon açarak, mesaj göndererek kutlayalım. Mecburi ziyaretlerde maske kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uymayı ihmal etmeyelim.
Bu zorlu süreçte devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin alınan tedbirlere uyumuyla birlikte bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıktığımız, hayatımızı sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörü temeli üzerine bina ettiğimiz sürece daha güzel günlere ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Aydınlı hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyor, sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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