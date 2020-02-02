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AK Partili Milletvekili Canbey, gençlerle top oynadı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir de Memur-Sen başkanları ile kahvaltıda bir araya geldikten sonra soluğu körfez ilçelerinde aldı.Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp tarafından ilçe girişinde karşılanan AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Mustafa Canbey, burada teşkilat mensupları ile buluştu, Akçapınar Mahallesini ziyaret etti, mahalle halkıyla selamlaşıp sohbet sonrası camii inşaatını gezdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir de Memur-Sen başkanları ile kahvaltıda bir araya geldikten sonra soluğu körfez ilçelerinde aldı.
Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp tarafından ilçe girişinde karşılanan AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Mustafa Canbey, burada teşkilat mensupları ile buluştu, Akçapınar Mahallesini ziyaret etti, mahalle halkıyla selamlaşıp sohbet sonrası camii inşaatını gezdi. Ardından Yenimahalle Spor Kulübü tesislerini ziyaret etti. Burada halı sahada maç yapan gençlerle bir araya gelerek top oynadı. Canbey, yoğun programı arasında Milliyetçi Hareket Partisi Ayvalık İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray’a ve teşkilat mensuplarına misafirperverlikleri için teşekkür etti.
Canbey, yol güzergahındaki Gömeç AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partilileri ile görüştü. Çalışmaları ile ilgili AK Parti İlçe Başkanı Arif Dalgıç’dan bilgi aldı. Partili partisiz vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulan Canbey yoğun programının ardından Balıkesir’e döndü.

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