YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. AK Partili milletvekili ve İl Başkanı Ulaştırma bakanı Turhan ile görüştü

AK Partili milletvekili ve İl Başkanı Ulaştırma bakanı Turhan ile görüştü

ÇORUM HABERLERİ  | 05.02.2020 16:56 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekilleri ile AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret etti.AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile Çorum’da bakanlığın devam eden yatırımları, yeni yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüştü.Ziyaret ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Bakan Turhan’ ile Çorum’da yapımı devam eden ilçe yollarının durumu hakkında istişarede bulunduklarını bildirdi.Görüşme sırasında Çorum’un son günlerde gündemini meşgul eden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırması önüne alınacak tedbir konusunu da ele aldıklarını söyleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hastane önüne battı-çıktı olarak bilinen alt geçit yapılması konusunda fikir birliğine varıldığını kaydetti.Milletvekili Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Mart ayı içerisinde Çorum’a geleceğini açıklarken, Bakan Turhan’ın hastane önünde de incelemeler yapacağını, bunun ardından da yapılacak projenin kesinlik kazanacağını ifade etti.Görüşme sırasında Çorum’a havaalanı kazandırılması konusunda da Çorum heyeti olarak ısrarlarını bir kez daha ilettiklerini belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bakan Turhan’a 1990’lı yıllarda yapımına başlanan Havaalanında yüzde 24’lük kısmı tamamlandığını ancak ilerleyen yıllarda çalışmaların durdurulduğunu aktardıklarını söyledi.Yarım kalan yatırımın tamamlanmasını istediklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da Çorum ziyareti sırasında yarım kalan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede inceleme yapacağını kaydetti.AK Parti’nin 18 yıllık iktidarı döneminde Çorum’a yapılan 17 milyara yakın yatırımlara yenilerini eklemek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Milletvekili Ceylan, yapılan eleştirilerin aksine Havaalanının Çorum’a mutlaka kazandırılacağını, bunun da yine AK Parti tarafından yapılacağının herkes tarafından görüleceğini dile getirdi.Milletvekili Ceylan, Bakan Turhan’ın Mart ayındaki ziyaretinin kesin gününün ise önümüzdeki günlerde belli olacağını sözlerine ekledi.

AK Partili milletvekili ve İl Başkanı Ulaştırma bakanı Turhan ile görüştü

AK Parti Çorum Milletvekilleri ile AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ı makamında ziyaret etti.
AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ile Çorum’da bakanlığın devam eden yatırımları, yeni yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüştü.
Ziyaret ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Bakan Turhan’ ile Çorum’da yapımı devam eden ilçe yollarının durumu hakkında istişarede bulunduklarını bildirdi.
Görüşme sırasında Çorum’un son günlerde gündemini meşgul eden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırması önüne alınacak tedbir konusunu da ele aldıklarını söyleyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hastane önüne battı-çıktı olarak bilinen alt geçit yapılması konusunda fikir birliğine varıldığını kaydetti.
Milletvekili Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Mart ayı içerisinde Çorum’a geleceğini açıklarken, Bakan Turhan’ın hastane önünde de incelemeler yapacağını, bunun ardından da yapılacak projenin kesinlik kazanacağını ifade etti.
Görüşme sırasında Çorum’a havaalanı kazandırılması konusunda da Çorum heyeti olarak ısrarlarını bir kez daha ilettiklerini belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bakan Turhan’a 1990’lı yıllarda yapımına başlanan Havaalanında yüzde 24’lük kısmı tamamlandığını ancak ilerleyen yıllarda çalışmaların durdurulduğunu aktardıklarını söyledi.
Yarım kalan yatırımın tamamlanmasını istediklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da Çorum ziyareti sırasında yarım kalan havaalanı inşaatının bulunduğu bölgede inceleme yapacağını kaydetti.
AK Parti’nin 18 yıllık iktidarı döneminde Çorum’a yapılan 17 milyara yakın yatırımlara yenilerini eklemek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Milletvekili Ceylan, yapılan eleştirilerin aksine Havaalanının Çorum’a mutlaka kazandırılacağını, bunun da yine AK Parti tarafından yapılacağının herkes tarafından görüleceğini dile getirdi.
Milletvekili Ceylan, Bakan Turhan’ın Mart ayındaki ziyaretinin kesin gününün ise önümüzdeki günlerde belli olacağını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyorHattuşa'da Hitit mahallesi gün yüzüne çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Çorum Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:14
Sabah
07:40
Öğle
12:59
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Çorum Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Seda Eczanesi
Merkez
Kafkas Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Özden Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yaren Eczanesi
Mecitozu
Demet Ecz. Eczanesi
Osmancik
Sungurbey Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.