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AK Partili Mustafa Savaş, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 09.04.2020 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 10 Nisan Polis Günü ve Türk Polis Teşkilatı 175.

AK Partili Mustafa Savaş, Türk Polis Teşkilatının 175. yaşını kutladı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 10 Nisan Polis Günü ve Türk Polis Teşkilatı 175. Kuruluş Yıldönümünü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınlandı.
Mustafa Savaş, yayınladığı mesajda; “Kamu düzeninin korunmasında, toplumsal huzurun ve barışın sağlanmasında üstün bir görev icra eden, ulusal güvenliğimizi açıkça hedef alan terör örgütleriyle canı pahasına korkusuzca mücadele yürüten, çocuklarımızı ve hayatlarımızı açıkça tehdit eden uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan ve Korona virüs pandemisiyle mücadele edilen bu çok önemli süreçte en ön safta üstün hizmetler sunan Türk Polis Teşkilatımızın 175’inci Kuruluş Yıldönümünü ve kahraman mensuplarının 10 Nisan Polis Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Aziz milletimizin her bir mensubuyla gurur duyduğu ve dualarla her zaman en büyük destekçisi olduğu Türk Polis Teşkilatımızın varlığı, bizlerin en büyük güven duygusudur.
175 yıldır güvenliğimiz için sınır tanımadan hizmet eden Türk Polis Teşkilatımızın yiğit evlatlarına ve bu kutsal görevlerinde en büyük manevi destekçileri olan kıymetli ailelerine minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Emniyet teşkilatımız bünyesinde görevleri esnasında şehadete eren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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Kemer Eczanesi
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