YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Partili Mustafa Savaş’ın 19 Mayıs mesajı

AK Partili Mustafa Savaş’ın 19 Mayıs mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Mustafa Savaş, mesajında; “19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bir milletin istiklal ve istikbali için başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olmuştur.

AK Partili Mustafa Savaş’ın 19 Mayıs mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Mustafa Savaş, mesajında; “19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bir milletin istiklal ve istikbali için başlattığı kurtuluş mücadelesinin ilk adımı olmuştur. Bağımsızlık mücadelesinde birlikte ve beraberlik içinde kenetlenen aziz milletimiz, hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimizin her bir ferdinin canı pahasına verdiği bu mücadeleyle bir kahramanlık destanı yazılmış, tarihte benzerine rastlanmamış bir dirilişin de sembolü olmuştur. İstiklal ve istikbal mücadelesinin ilk adımının atıldığı bu önemli tarihin gençliğe ithaf edilmesi, yarınları inşa edecek olan gençlerimize ne denli değer verildiğinin de önemli bir göstergesidir.
19 Mayıs 1919’daki aynı ruh ve azimle, bugün de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletini seven, bayrağına sahip çıkan, vatanını koruyan gençlerimiz bu mücadelemizde en büyük dayanağımızdır. Ecdadımızdan aldığımız bu kutlu emaneti, daha ileriye taşıyacak olanlar gençlerimizdir. İhtiyacımız olan inancı, azmi ve cesareti gençlerimizde görmek bizleri daha kıymetli bir sorumluluğun altına sokmaktadır. Bu inançla, daha müreffeh bir Türkiye hedefimize doğru hep birlikte yürüyoruz. İdeallerinden ödün vermeden, cumhuriyetin ve demokrasinin emanetçisi olan gençlerimize güvenimiz ve inancımız tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerimle, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Ankara’ya servis park

Ankara’ya servis park

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Aydın Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:49
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
21:53

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Can Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

AK Parti Efeler yönetim kurulu belli oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

Kuşadası’ndan yeni dönemle ilgili çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.