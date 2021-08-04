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AK Parti'li Ömer Çelik, Adana'daki orman yangınında zarar gören alanları inceledi

04.08.2021 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Ömer Çelik, Adana'daki orman yangınında zarar gören alanları inceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlarda incelemede bulundu.

Çelik, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve diğer ilgililerle, ilçede 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Gökgöz ve Kızlarsekisi mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen ve evi hasar görenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Çelik, bölgede AFAD tarafından kurulan çadırlarda da inceleme yaptı.

Ömer Çelik, Kızlarsekisi Mahallesi'nde, Yardım Toplama Merkezini de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, yangından sonra ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili kontrol gezisi yaptıklarını söyledi.

Yanan bölgelerde çadırların kurulduğunu, acil ihtiyaç, erzak ve kalacak yerle ilgili bir sıkıntı görmediğini dile getiren Çelik, "Bir afet bu, elden geldiğince hızlı söndürülmeye çalışıldı. Elden geldiğince hızlı bir şekilde söndürüldü. Şimdi bu acil ihtiyaçlar karşılandıktan sonra inşallah hasar tespit çalışmaları bitti. Cumhurbaşkanımız burayı afet bölgesi ilan ettiği için, burası afet bölgesinin içinde olduğu için, hızlı bir şekilde bu yanan yerler yapılacak." diye konuştu.

Çelik, dün itibarıyla vatandaşların kaybettiği hayvanlarının yerine yenisinin koyulduğunu, bütün ekiplerin bölgede olduğunu ve bölgenin güçlü şekilde toparlanacağını belirtti.

- "Antalya ve Muğla'daki yangınların devam etmesinden büyük üzüntü duyuyoruz"

Yeni bir yangınla karşılaşmamak için herkesin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tabi bir yandan buradaki toparlanmanın hızlı bir şekilde ilerlemesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz ama aynı zamanda da Antalya ve Muğla'daki yangınların devam etmesinden de büyük üzüntü duyuyoruz. İnşallah oralar da kısa zamanda söndürülür. İnşallah oralarda da daha fazla can kayıplarıyla herhangi bir şekilde karşılaşmayız. Arkadaşlarımız ilk günden itibaren buradalar ve hemşehrilerimizle beraber olmaya çalıştılar. Şimdi de düzenli olarak her gün gelinerek buradaki teyzemiz, hemşehrilerimiz yalnız kalmasın diye gayret ediyorlar. Belediye Başkanımız, il, ilçe başkanlarımız, muhtarımız buradalar, bir yandan da ormancılarımız herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmasın diye çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. İnşallah buraları da kısa zamanda toparlayacağız."

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