YURTHABER
  4. AK Parti’li Özhaseki Akçakale’de

AK Parti’li Özhaseki Akçakale’de

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde onuruna verilen yemekte konuşan AK Parti Genel başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu bölge hep devletin, bayrağının ve vatının yanında olmuştur" dedi.Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki onuruna Büyücek köyünde verilen yemeğe katıldı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde onuruna verilen yemekte konuşan AK Parti Genel başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu bölge hep devletin, bayrağının ve vatının yanında olmuştur" dedi.
Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki onuruna Büyücek köyünde verilen yemeğe katıldı. Köy kadınlarının el maharetiyle hazırlanan yemeğe Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Hali Özcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye başkanları, partinin il ve ilçe teşkilatı başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Yemekte konuşan Özhaseki, "Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın.Sizler hep birlik içinde olarak sürekli Ak partiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz. Bu desteğinizi önemsiyoruz. Terörün kol gezdiği sınır noktasında sizler devletin,milletin,bayrağın ve vatanın yanında durarak erdemliliğinizi gösterdiniz" dedi.
Özhaseki ilçede bir dizi ziyaretler yaparak, bölgedeki sıkıntılarla ilgili parti ilçe yetkililerinden bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldıÖzheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı
Özhaseki Ceylanpınar’da partililerle buluştuÖzhaseki Ceylanpınar’da partililerle buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Ocak Pazar

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:41
Yatsı
19:00

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Pazar

M.Akif Ersoy Eczanesi
Merkez
Metropol Eczanesi
Merkez
Miraçdoblan Eczanesi
Merkez
Şebnem Eczanesi
Merkez
Yeşilkaya Eczanesi
Merkez
Kaydı Eczanesi
Akcakale
Ümit Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.