AK Parti’li Özhaseki Akçakale’de

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde onuruna verilen yemekte konuşan AK Parti Genel başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu bölge hep devletin, bayrağının ve vatının yanında olmuştur" dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki onuruna Büyücek köyünde verilen yemeğe katıldı. Köy kadınlarının el maharetiyle hazırlanan yemeğe Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Hali Özcan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye başkanları, partinin il ve ilçe teşkilatı başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldı. Yemekte konuşan Özhaseki, "Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın.Sizler hep birlik içinde olarak sürekli Ak partiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verdiniz. Bu desteğinizi önemsiyoruz. Terörün kol gezdiği sınır noktasında sizler devletin,milletin,bayrağın ve vatanın yanında durarak erdemliliğinizi gösterdiniz" dedi.

Özhaseki ilçede bir dizi ziyaretler yaparak, bölgedeki sıkıntılarla ilgili parti ilçe yetkililerinden bilgi aldı.

