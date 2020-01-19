AK Parti'li Özhaseki: "Biz dava partisiyiz, gelip geçici partilerden değiliz"

Özhaseki, Türkiye'deki belediyeciliğin miladının 1994 yılı olduğunu aktararak, bu tarihe kadar partilerin belediyelere geldiklerinde belediyeyi ele geçirdiğini ve belediyeleri kendi dünya görüşlerine giden yolda bir vasıta gibi kullandıklarını ifade etti.

Kültürün, medeniyetin ve insanlığın bu şehirlerde geliştiğini belirten Özhaseki, "Eğer burada halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek belediye başkanları varsa onların içinden gelen, dertlerini dinleyen, bu manada üstüne düşeni hakkıyla yapan arkadaşlarımız varsa o şehirlerde yaşamak daha da kolay hale geliyor." diye konuştu.

Özhaseki, Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Anadolu'daki bazı şehirlerin geçmişinin bütün devletlerden daha eski olduğunu, bundan dolayı kıymetlerinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz AK Parti olarak dava partisiyiz, gelip geçici partilerden değiliz. İktidara gelip de orada çevresini besleyen insanlardan asla değiliz. Bu dünyanın geçici olduğuna, tarihe, medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuzun olduğuna inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve aynı misyonu taşıyan kişilerin de başka belediye başkanlıklarına gelmesiyle Türkiye'de belediyecilik anlayışının değiştiğini anlatan Özhaseki, "O günlerde ben de dahil göreve geldiğimizde bizim dilimizde şu sözler düşmezdi, 'Bizler hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. Kimsenin dinine, ırkına, mezhebine, milletine bakmayacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Mazeretler üretmeyeceğiz, biz sadece çalışacağız çünkü hizmet ettiğimiz insanları Allah yarattı, aynı toplumdayız, aynı yerdeyiz. Bize de bir görev verildi, birinci işimiz bu insanların duasını almak, onları rahat ettirmek'. Hakikaten böyle başladık." şeklinde konuştu.

Özhaseki, o dönemde yapılan adaletsiz uygulamalara ve bin bir türlü engellemeye rağmen başarılı olduklarını da kaydetti.

- "Her alanda başarılı olduk"

AK Parti olarak bir dava partisi olduklarını dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz AK Parti olarak dava partisiyiz, gelip geçici partilerden değiliz. İktidara gelip de orada çevresini besleyen insanlardan asla değiliz. Bu dünyanın geçici olduğuna, tarihe, medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuzun olduğuna inanıyoruz. Milletimize, medeniyetimize karşı bir borcumuzun olduğuna inanıyoruz. Bunun içindir ki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz gece gündüz demeden çalışıyoruz, dürüstçe çalışıyoruz. Allah da bereket veriyor. 2002 öncesini ve bizim 17 yıllık iktidarımızı bir düşünün. Öncesinde iktidarlar dediler ki 'biz artık idare edemiyoruz, bitti bu Türkiye.' Sonra koyup kaçtılar. Hepimiz buna şahit olmadık mı? Ekonomi de bitmişti, sosyal olaylar da Türkiye'nin başının belasıydı ve esnaflar o günlerde yürüyüş yapıyorlardı. Sonrasında biz ekonomide, sağlıkta, ulaştırmada, enerjide aklınıza gelebilecek her alanda başarılı olduk. Nasıl olduk peki, Türkiye aynı Türkiye. Demek ki siz inanırsanız, gayret ederseniz neticesinde de Allah hayır veriyor."

Haliliye Belediye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da konuşmasında yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

