AK Partili Özhaseki, Erciyes'teki sıcak su kaynağı arama çalışmalarını inceledi

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı'nda sıcak su kaynağı arama çalışmaları devam eden bölgede incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce yürütülen sıcak su kaynağı arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmaların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Özhaseki, yaptığı açıklamada, Erciyes'in kentin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasında önemli bir dinamo görevi üstlendiğini belirtti.

Erciyes'in kayak yapmak isteyenlerin gözde mekanlarından olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Allah'a hamdolsun 100 kilometre uzunluğundaki pistlerimiz hep açık, yurt dışından gelen birçok turist burada keyifle kayak yapıyor ve şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor. Erciyes adeta Kayseri'nin gelişmesinde, büyümesinde ve kalkınmasında önemli bir dinamo görevini icra ediyor, bundan da mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sıcak su arama çalışmalarının Erciyes için önemli olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti: