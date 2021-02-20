AK Partili Özhaseki, Erciyes'teki sıcak su kaynağı arama çalışmalarını inceledi

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Dağı'nda sıcak su kaynağı arama çalışmaları devam eden bölgede incelemelerde bulundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce yürütülen sıcak su kaynağı arama çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Özhaseki, yaptığı açıklamada, Erciyes'in kentin gelişmesi, büyümesi ve kalkınmasında önemli bir dinamo görevi üstlendiğini belirtti.
Erciyes'in kayak yapmak isteyenlerin gözde mekanlarından olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Allah'a hamdolsun 100 kilometre uzunluğundaki pistlerimiz hep açık, yurt dışından gelen birçok turist burada keyifle kayak yapıyor ve şehrin ekonomisine katkıda bulunuyor. Erciyes adeta Kayseri'nin gelişmesinde, büyümesinde ve kalkınmasında önemli bir dinamo görevini icra ediyor, bundan da mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Sıcak su arama çalışmalarının Erciyes için önemli olduğunu vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Kayak dediğimiz mesele 4-5 aylık bir faaliyettir. Onun dışında bir taraftan spor kamplarının yapılması, bir taraftan sıcak termal suyun bulunması 12 ay Erciyes'te doluluk sağlayacak ve Kayseri ekonomisine büyük katkıda bulunacak. Yüksek İrtifa Merkezi'nin yapılması, sahaların, tesislerin, havuzların, spor salonların yapılması bir program dahilinde devam ediyor. Önümüzdeki yıldan itibaren birçok takımı burada göreceğiz. Hem de dünya çapındaki ismini ezbere bildiğimiz takım ve futbolcuları burada göreceğiz. Değerli Enerji Bakanımız Fatih Bey'in (Dönmez) emriyle arkadaşlarımız burada aylardır çalışmalarına devam ediyor. Kazı ve sondaj çalışmasının yapıldığı yerden 1150 metreye kadar inildi. Şimdiye kadar yapılan bu çalışmalarda kazılarda ortaya çıkan alametler, belirtiler hep olumlu."
Özhaseki, "40 derece civarında bir sıcaklığa ulaşılmış, inşallah biraz daha devam edildiğinde istediğimiz sıcaklıkta buradan sıcak suyu bulacağız. Erciyes Dağı'nda şu ana kadar yapılmış oteller ve yeni oteller için planlama isteyen insanların taleplerini göreceğiz. Bu 12 ayı dolduracak faaliyet olacak. Erciyes Dağı'nın karı, Kayseri'ye kar olarak dönecek diye ümit edip gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları ile Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da sıcak su kaynağı arama çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldı.