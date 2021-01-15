AK Partili Özhaseki: "Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz"

KAYSERİ (AA) - AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin sadece pandemi döneminde 170 milyar dolara yaklaşan ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Dünyada birçok ülke küçülürken büyüyen bir ülkeyiz. Her hafta Cumhurbaşkanımız bir açılış yapıyor, temel atıyor. Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz." dedi.

TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Grubu bünyesinde bulunan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Bellona-6 Sandalye ve Yatak Fabrikası'nın açılış törenine katılan Özhaseki, Bellona Mobilya'yı en güzel şekilde ileriye götüren TMSF'ye teşekkür ederek, Kayseri'de güzel işler yapıldığını söyledi.

Anadolu coğrafyasını "cennet" olarak nitelendiren Özhaseki, Kayseri'nin de en eski yerleşim yerlerinden olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bölgesinde önemli bir konuma sahip olduğuna, tarihte üstlendiği misyonundan kaynaklı zorlukları bulunduğuna işaret eden Özhaseki, "Biz millet olarak bu zorluklara rağmen güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Böyle bir coğrafyada güçlüyseniz ayakta kalırsınız. Değilseniz yok olup gidersiniz." diye konuştu.