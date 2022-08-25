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AK Parti'li Özhaseki'den CHP Kayseri Milletvekili Arık'a ikinci tazminat davası

25.08.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Özhaseki'den CHP Kayseri Milletvekili Arık'a ikinci tazminat davası

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'a ikinci kez tazminat davası açtığı bildirildi.

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, CHP Kayseri Milletvekili Arık'ın 20 Ağustos 2022'deki basın toplantısında, müvekkili Özhaseki'yi, FETÖ ile irtibatlandırmaya çalışmak için çeşitli iddialar öne sürüp yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.

Bu iddiaların açık bir hakaret ve itibar suikastı olduğunu belirten Savruk, "Herkes çok iyi bilir ki Sayın Mehmet Özhaseki, 25 yıllık kamu görevinde kesinlikle FETÖ'ye bir kuruş yardım etmemiş ve 1 metrekare arsa vermemiştir. Asla FETÖ'nün örgüte üye devşiren buluşmalarına, sohbetlerine katılmamıştır. Kamu görevi süresince yüzlerce bürokrat atamasına imza atmış, bu yöneticilerin hiçbiri de FETÖ'cü çıkmamıştır." ifadelerini kullandı.

Özhaseki'nin, yaptığı icraatlarla toplumun takdirini kazandığını belirten Savruk, şunları kaydetti:

"Sayın Özhaseki'yi silahlı, sinsi, kan döken bir örgüt ile irtibatlandırma gafletinde bulunmak en hafif ifadeyle vicdansızlıktır, insafsızlıktır, müvekkilime iftira ve yalan atmaktır. Yine kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltmak, yalan ve iftiralarla dolu olumsuz ve yıpratıcı bir algı oluşturma çabasıdır. Biz de hukuk yoluyla bu iftiranın hesabını soracağız. Bu nedenle Çetin Arık hakkında Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ikinci kez tazminat davası ikame etmek zarureti hasıl olmuştur."

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