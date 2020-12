AK Parti’li Özkan: "Covid-19 ile etkin mücadelemiz, dünyaya örnek olmuştur"

AK Parti Manisa Milletvekili Avukat Mehmet Ali Özkan; geçtiğimiz 2020 yılını bütün dünyanın, başta Covid-19 salgını olmak üzere, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler ile geride bıraktığını, Türkiye’nin ise Covid-19 ile etkin mücadelesinde, dünyaya örnek olduğunu belirtti.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 2020 yılının acı ve tatlı hatıralarıyla artık geride kaldığını, tüm insanlığın, yeni umut ve beklentilerle 2021 yılını karşıladığını ifade etti. Özkan mesajında, “Tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan bu günler, geride bırakılan dönemin muhasebesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Dünyamızın büyük bölümünde devam eden savaşlardan, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması; sevgi ve barışın hâkim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir” ifadelerini kullandı.

Her yeni yılın, yeni başlangıçları ve umutları da beraberinde getirdiğinin altını çizen Özkan, "Ülkemiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da tüm dünyanın konuştuğu başarılara imza atmaya devam edecektir. Yeni yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, başta savunma sanayimiz ve yerli otomobilimiz olmak üzere, yerli ve milli araçlarımızın ve diğer yerli ürünlerimizin, dünyanın her yerinde kullanıldığını görmek bizlere gurur verecek, yeni projelerimizin hayata geçmesi, geleceğe daha güvenle bakmamıza vesile olacaktır. Milletçe, ülkemizin geldiğimiz bu noktanın kıymetini bilerek, gelecek nesillere ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş, huzurlu bir ülke bırakmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 yılının dünyamız ve ülkemiz için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyor, Cenab-ı Hakk’tan ülkemize, milletimize, bölgemize barış, huzur, refah ve sağlık diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum” dedi.



PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı