MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bahar dizisi neden final yaptı? Bahar finali gündemde

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi son dönemde seyirciyi tatmin etmedi. Yayın günü değişikliği sonrası kanal dizinin fişini çekti. 28 Aralık akşamı yayınlanan bölümle Bahar final yaptı.

Bahar dizisi neden final yaptı? Bahar finali gündemde

Show TV’nin fenomen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? final mi yaptı? Daha önce yayın günü değiştirilen Bahar dizisi dün akşam son bölümüyle ekrana geldi. Peki, Bahar dizisi neden final yaptı?

Başrollerinde Demet Evgar’ın yer aldığı, Show TV’de ekranlara gelen Bahar dizisi final kararı aldı.

Bahar dizisi neden final yaptı? Bahar finali gündemde 1

BAHAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişikliği yapılan Bahar dizisi, 64. bölümüyle ekranlara veda etti. Yapılan gün değişikliğine rağmen beklentileri karşılamayan dizi, kanal yönetimi ve yapım şirketinin aldığı karar neticesinde final yaptı.

Hikayenin daha fazla yıpranmaması adına yılbaşı öncesinde görkemli bir finalle proje sonlandırıldı.

Bahar dizisi neden final yaptı? Bahar finali gündemde 2

Seyirciler ise değişen senaryoya sitem etti ve dizinin son dönemde çok kan kaybettiğini sosyal medyada dile getirdi. X'te "İyi oldu", "Böyle bir finali hak etmedik" "Kötü bir son olmuş", "Aceleye gelmiş bir final yazık" yorumları yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. bölüm de yayınlandı! İç çamaşırlı halleri gündem oldu3. bölüm de yayınlandı! İç çamaşırlı halleri gündem oldu
Final bölümü ne zaman yayınlanacak?Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.