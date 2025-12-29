Bahar dizisi neden final yaptı? Bahar finali gündemde

Show TV’nin fenomen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? final mi yaptı? Daha önce yayın günü değiştirilen Bahar dizisi dün akşam son bölümüyle ekrana geldi. Peki, Bahar dizisi neden final yaptı?

Başrollerinde Demet Evgar’ın yer aldığı, Show TV’de ekranlara gelen Bahar dizisi final kararı aldı.

BAHAR NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişikliği yapılan Bahar dizisi, 64. bölümüyle ekranlara veda etti. Yapılan gün değişikliğine rağmen beklentileri karşılamayan dizi, kanal yönetimi ve yapım şirketinin aldığı karar neticesinde final yaptı.

Hikayenin daha fazla yıpranmaması adına yılbaşı öncesinde görkemli bir finalle proje sonlandırıldı.

Seyirciler ise değişen senaryoya sitem etti ve dizinin son dönemde çok kan kaybettiğini sosyal medyada dile getirdi. X'te "İyi oldu", "Böyle bir finali hak etmedik" "Kötü bir son olmuş", "Aceleye gelmiş bir final yazık" yorumları yapıldı.