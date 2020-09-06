AK Parti'li Özkan'dan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'e tepki:

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in, "havuç sopa" yöntemiyle Türkiye'ye istediklerini yaptırmaya çalıştığını ancak bunda asla başarılı olamayacaklarını söyledi.

Cahit Özkan, partisinin Çameli ilçe teşkilatı 7. olağan kongresine katıldı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, Çameli'nin her zaman mili ve manevi değerlerin arkasında sağlam durduğunu, ilçede en yüksek oy oranıyla her daim ipi göğüslediklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz" söylemini eleştiren Özkan, şöyle konuştu:

"Dostlarının kim olduğu günler içinde ortaya çıktı. Önce Trump dedi ki 'Erdoğan'ı bu Biden durduramaz, onu ben durdururum. Çünkü Biden'ın zekası düşük. Ben daha zekiyim.' dedi. Sonra Biden çıktı dedi ki 'Hayır, Akdeniz'deki 3 trilyon dolarlık hidrokarbon ve petrolü ele geçiren Türkiye Cumhuriyeti'ni durdurmak Erdoğan'ı indirmekle olur. Erdoğan'ı indirmek için desteğimizi açıktan muhaliflere vermeliyiz.' dedi. Muhalifler kim? 'Dostlarıyla beraber iktidar olacağız' diyenler. Yetmedi. Biden'in arkasından şimdi de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel çıkmış diyor ki 'Sopa -havuç' sistemiyle durduracağız'. Charles Michel, Trump ve Biden ile devam eden zincirin son halkasıdır."