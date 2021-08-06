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AK Partili Sarıeroğlu, Antalya'da cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesini ziyaret etti

06.08.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Sarıeroğlu, Antalya'da cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesini ziyaret etti

OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Antalya'da ormanlık alanda cesedi bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ailenin Kadirli ilçesi Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evine gelerek düzenlenen mevlide katılan Sarıeroğlu, anne Mezide ve baba Mustafa Haytaoğlu'na başsağlığı diledi.

Anne Mezide Haytaoğlu ile bir süre görüşerek teskin etmeye çalışan Sarıeroğlu, okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, Azra Gülendam Haytaoğlu için dua etti.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kızın cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Şüpheli M.M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Kadirli ilçesindeki törenin ardından toprağa verilmişti.

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