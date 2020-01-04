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  4. AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı:

AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı:

ADANA HABERLERİ  | 04.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

"Adana'mızı daha da kalkındırmak ve geliştirmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'yı daha da kalkındırmak ve geliştirmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sarıeroğlu, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, tarihlerinin en önemli dönüm noktalarından birinin Kurtuluş Savaşı ve İstiklal mücadelesi olduğunu anımsattı.

Milletin, esareti reddederek bu mücadelede azimle tüm yokluklara rağmen zafere ulaştığını vurgulayan Sarıeroğlu, "Adana'mız da esareti reddederek giriştiği bu şanlı mücadelede 5 Ocak 1922'de düşman işgalinden kurtulmuştur.
Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla tüm hemşehrilerimin bu şanlı günlerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, milletin sahip olduğu asil ruhun, tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da da kendini gösterdiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Adana'da ve tüm Türkiye'de yeni bir kahramanlık destanı yazılmıştır.
Geride bıraktığımız 2019'da da milletimizden aldığımız destekle ülkemizin güvenliğini tehdit eden, sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorları parçalanmıştır. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından Barış Pınarı Harekatı ile güvenliğini tehdit eden her unsuru sahada yok edebileceğini göstermiş, diplomasinin her kanadını işleterek masada da sahada olduğu kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.
Sahip olduğumuz kadim medeniyetimiz, köklü devlet geleneğimiz, milli ve manevi değerlerine bağlı milletimize aşkımızla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, Adana'mızı daha da kalkındırmak ve geliştirmek için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Sarıeroğlu, mesajında, "Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin bütün kahramanları olmak üzere, ülkemiz için canını siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

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Akşam
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