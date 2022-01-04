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AK Parti'li Sarıeroğlu'ndan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümü mesajı:

04.01.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"En kıymetli miraslarımızdan olan Adana’mızı geleceğe en iyi ve en güzel şekilde taşımak için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmayı sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana’yı geleceğe en iyi ve güzel şekilde taşımak için üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Sarıeroğlu, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan İstiklal Mücadelesi'nin Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bu dönemde işgallere kahramanca karşı duran aziz milletin, verdiği topyekun mücadele ve bağımsızlık savaşı ile esaretten kurtulmaya çalışan tüm mazlum milletlere örnek olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu, "Milli Mücadele fikrinin doğduğu şehir olması hasebiyle şanlı tarihimizde özel bir yere sahip olan Adana’mız, düşman tarafından işgale uğradığı ilk günden itibaren Çukurovası, Torosları ve her karış toprağıyla verdiği kutlu mücadele ile 5 Ocak 1922’de işgalden kurtulmuş ve aziz milletimizin direnişi zaferle taçlanmıştır. 5 Ocak, bağımsızlığımızı bütün benliğimize nakşeden, bizi biz yapan, bu toprakları bize kutsal emanet olarak bırakan ecdadımızın ve şanlı tarihimizin adıdır." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, görevlerinin bu emaneti geliştirerek geleceğe taşımak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"En kıymetli miraslarımızdan olan Adana’mızı geleceğe en iyi ve en güzel şekilde taşımak için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle bereketin, üretimin ve verimliliğin diyarı güzel Adana’mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını kutluyor, bize bu onuru, bu sevinci, bu bayramı yaşatan başta Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan toprağını savunurken şehadete yürümüş tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

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