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AK Partili Savaş; “83 milyonun en büyük temsilcisi olduk”

AYDIN HABERLERİ  | 14.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti’nin 19.

AK Partili Savaş; “83 milyonun en büyük temsilcisi olduk”

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti’nin 19. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “AK Partimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 19 yıl evvel, millete hizmet etme düsturuyla kutlu yürüyüşüne başlamıştır. 14 Ağustos 2001’de, partimiz kurulurken, uzun soluklu bir mücadelenin içine girdiğimizi biliyorduk. Bir medeniyet mücadelesi, bir adalet mücadelesi, bir kalkınma mücadelesi kolay olmayacaktı elbette. Ancak AK Parti olarak bizler Anadolu topraklarında asırlardır verilen mücadeleden aldığımız güçle, binlerce yıllık tarihi birikimin, tecrübenin, ruhun ve ilhamın tevarüs ettiği bir anlayışla yolumuza koyulduk. Kurulduğumuz ilk günden beri tarihimizden ve medeniyetimizden gelen şuurla hareket ettik ve 83 milyonun en büyük temsilcisi olduk. Milletimizin kurduğu ve istikametini bizatihi milletimizin belirlediği partimiz, uzun yolculuğu boyunca bu anlayışından asla geri adım atmamıştır. 19 yıldır, Türk siyasi tarihinde bir devrim yaptık. Hamdolsun, her gün, daha da emin adımlarla yolunda ilerleyen parti olarak milletimize hizmet ediyoruz. 19 yılda ülkemizi yüksek gelişmiş ülkelerin arasına taşıyan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaşımda, altyapıda, ekonomide, şehircilikte, milli savunmada, sanayide, tarımda akla hayale gelmeyecek yatırımlar yaptık; olmaz denilen reformları başardık; yapılamaz denilen projeleri hayata geçirdik. Bugün, Türkiye, sadece bölgesinde değil tüm dünyada büyük bir merakla takip edilen ülkelerden biri haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın ifadeleriyle ‘Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız.’ Küresel güç olma yolundaki ülkemizin, bu yükselişine karşı içeriden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırılar da bir yandan devam etmektedir. Şunu herkes çok iyi bilmeli ki; bizi hedeflerimizden alıkoyamayacaklar! Varsın onlar istediğini yapsın; biz bu büyük davamızda aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerimle, Türkiye’ye çağ atlatan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor; ülkemizin demokrasisi, ekonomisi, kalkınması, güvenliği kısacası ekonomik ve sosyal refahı için gayret eden, ter döken, fedakarlık yapan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. İnandığımız yolda nice güçlü yıllara"

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