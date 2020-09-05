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AK Partili Savaş; "Aydın’ın sorunları için Çerçioğlu’nu ziyaret edeceğim"

AYDIN HABERLERİ  | 05.09.2020 17:30 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu Aydın’ın bekleyen sorunları için ziyaret etmek istediğini belirterek, "Kazanan Aydın olsun" dedi.TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, partisinin Efeler İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu Aydın’ın bekleyen sorunları için ziyaret etmek istediğini belirterek, "Kazanan Aydın olsun" dedi.
TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, partisinin Efeler İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Aydın’ın çözüm bekleyen sorunları olduğunu kaydeden Savaş, "İktidar ve yerel yönetim olarak hep birlikte el birliği ile yapmamız gereken işler var. Milletvekili olarak bizler, bize oy veren yada vermeyen herkesin vekiliyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu da aynı şekilde kendine oy veren yada vermeyen herkesin belediye başkanı. Bu doğrultuda bizlerin bir ve beraber kazanın Aydın olması için birlikte çalışmamız gerekiyor" dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu el birliği ile yapılması gereken çalışmalar için ziyaret etmek istediğini belirten Savaş, "Geçtiğimiz aylarda bir çağrıda bulunmuştum. İktidar milletvekillerimiz, parlamentoda Aydınımızı temsil eden milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve sivil toplum örgütü kuruluşlarının temsilcileri ile vali beyin koordinasyonunda bir araya gelerek Aydın’ın önceliklerini konuşalım ve değerlendirelim istemiştim. Bu doğrultuda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret ederek bu çağrımı kendisinden isteyeceğim. Aydın’ın büyüyen, gelişen ve kalkınan Türkiye’den daha fazla pay alması adına mesafe kat etmesi lazım. Aydın’da çok önemli fırsatlar var. Bunların kaçırılmaması için el birliği ve güç birliğine ihtiyaç var. Kendisinden en kısa zamanda randevu isteyerek bu ziyareti gerçekleştireceğim" diye konuşarak kazananın Aydın olması gerektiğini söyledi.

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Aydın Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
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Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
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