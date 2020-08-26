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AK Partili Savaş; “Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarına bizlere açan zaferdir”

AYDIN HABERLERİ  | 26.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Malazgirt Zaferi’nin 949.

AK Partili Savaş; “Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarına bizlere açan zaferdir”

AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Malazgirt Zaferi ile Anadolu’da yeni bir medeniyetin inşa edildiğini kaydeden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “1071 Malazgirt Zaferi dünya tarihini değiştiren, Anadolu’nun kapılarını bizlere açarak sonsuza dek Türk vatanı olmasını sağlayan tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. O gün göklere dikilen sancağımız ilelebet varlığını koruyacaktır. Atalarımızın Malazgirt Zaferi’ndeki heyecan ve ruhunu bizler de payidar kılacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışımızla, Türkiye Cumhuriyeti olarak önümüzde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize her geçen gün emin adımlarla ilerliyoruz. Evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak için maziden atiye uzanan bu büyük mirasa sahip çıkacağız. Malazgirt Zaferi’yle birlikte Anadolu’da yeni bir medeniyet inşa edilmiştir. Bu medeniyet gücünü adaletten, eşsiz hoşgörüsünden ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen inancından almaktadır. Bugün yine, sadece ülkemiz için değil, tüm dünya ve insanlık için adaleti, barışı, hoşgörü ve kardeşliği her şeyin üstünde gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlayışımızın yanında, her alanda yerli ve milli duruşumuzla başarılarımıza yenisini ekliyor, şanlı tarihimize yakışır müjdelerle milletimizin huzur ve refahı için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle ‘Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz.’ Bu duygu ve düşüncelerimle, Anadolu’nun fethi olarak kabul edilen Malazgirt Zaferi’mizin 949. yıl dönümünü kutluyorum. Türklere, Anadolu’nun kapılarını açan bu önemli zaferin komutanı Sultan Alparslan’ı ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle anıyorum. Bayrağımız ve vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum"

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