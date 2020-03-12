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AK Partili Savaş’ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 12.03.2020 10:08 | Son Güncelleme

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.AK Partili Savaş mesajında, “Bugün, çok önemli ve tarihi bir süreci milletçe hep birlikte yaşıyor, istiklal ve istikbalimize kasteden alçakların kirli oyunlarını bozmak için milletçe ve devletçe kararlı bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz.

AK Partili Savaş’ın 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü mesajı

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Partili Savaş mesajında, “Bugün, çok önemli ve tarihi bir süreci milletçe hep birlikte yaşıyor, istiklal ve istikbalimize kasteden alçakların kirli oyunlarını bozmak için milletçe ve devletçe kararlı bir mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Terörle, hain darbe girişimleriyle ve ekonomi temelindeki saldırılarla vatanımızı, bayrağımızı, bağımsızlığımızı, demokrasimizi ve istikbalimizi hedef alan şer ittifakları, asırlar geçse de kirli emellerinden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha açıkça ilan etmişlerdir. Bu nedenledir ki bütün bu açık tehditleri teker teker bertaraf etmek, varoluş mücadelemizin en asli unsurudur. Sınırlarımız içerisinde ve dışında bütün bu ittifakların şer planlarını bozmak ve kurguladıkları oyunları yerle bir etmek için ortaya koyduğumuz kararlı politikalar, dünya siyasi tarihinde çok büyük izler bırakan bir iradeye dönüşmüştür. İçerisinde yaşadığımız coğrafyadaki savaşlar ve akabinde yaşanan göç dalgaları, milyonlarca insanı vatanlarından mahrum bırakırken, bütün bu yaşananlar vatan olgusunun ne kadar büyük bir değer yargısı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.
"Allah kimseyi vatansız, bayraksız bırakmasın ve esaret altında yaşatmasın" diyerek, bu varoluş mücadelemizde korkuya asla yer olmadığını bütün bir dünyaya bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da haykırışlarıyla vatan savunması için önemli bir yol haritası çizilirken, bir milletin kahramanlık destanını anlatan İstiklal Marşı’mızın da ilk hitabı "Korkma" şeklinde olmuştur. Bugün de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı politikaları neticesinde, ordumuz, polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Bu vesileyle İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve vatan savunması uğrunda canlarını korkusuzca feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

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