MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tesettür kararı çok konuşulmuştu! Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Türk voleybolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Aysun Özbek 18 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. 2003 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan ve “Filenin Sultanları” unvanını hayatımıza sokan efsane kadronun kilit isimlerinden olan Özbek son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Türk voleybolunun hafızalara kazınan isimlerinden Aysun Özbek, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. 2003 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan ve “Filenin Sultanları” olarak anılan efsane kadronun öne çıkan isimlerinden Özbek, 2008 yılında voleybol kariyerini noktalamış ardından aldığı tesettür kararıyla uzun süre konuşulmuştu.

TRİBÜNDE YERİNİ ALDI
Voleybol kariyerini bırakıp kameralardan uzak bir yaşam tercih eden eski milli sporcu, yıllar sonra takım arkadaşlarıyla birlikte Türkiye-Polonya karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı.

Tesettür kararı çok konuşulmuştu! Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı 1

Özlem Özçelik ve Esra Gümüş gibi efsane isimlerle tribünde yan yana görüntülenen Özbek’in son hali kısa sürede gündem oldu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan eski milli voleybolcuyu yeniden tribünlerde görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Tribünlerdeki atmosferden oldukça etkilendiği görülen Aysun Özbek, turnuvaya katılıp katılmama konusunda uzun süre kararsız kaldığını da itiraf etti:

Tesettür kararı çok konuşulmuştu! Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı 2

“Öncelikle herkese merhaba. Bir 18 sene önceden sonra… Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. ‘Gelsem mi, gelmesem mi?’ diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim.”

Tesettür kararı çok konuşulmuştu! Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı 3

YORUM YAĞDI
Aysun Özbek'in son haline ise; 'Yıllar sonra onu görmek iyi geldi', 'Özlemişiz', 'Senden daha iyisi yok', 'İyi ki geldin. Çok merak ediyordum seni', 'Hala gelmiş geçmiş en iyi tek ayakçı' gibi yorumlar yapıldı.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ülkeyi terk ediyorlar' denmişti! Son noktayı koydu'Ülkeyi terk ediyorlar' denmişti! Son noktayı koydu
Çanakkale beşinci kez Kültür Yolu festivali ile buluştuÇanakkale beşinci kez Kültür Yolu festivali ile buluştu

Anahtar Kelimeler:
Filenin Sultanları aysun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Enes Güran'ın görüntüleri ortaya çıktı! Sözleri dikkat çekti

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Soruşturma başlatıldı! 'Fidan Hoca' gözaltına alındı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Olmaz denen oldu! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

Gizli evliliğinde yeni perde: Eşi Nurdan Eriş kararını verdi

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

A101'e elektrikli motorlu bisiklet geliyor! 3 Eylül 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.