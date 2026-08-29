Tesettür kararı çok konuşulmuştu! Efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Türk voleybolunun hafızalara kazınan isimlerinden Aysun Özbek, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. 2003 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’nin gümüş madalya kazanmasında önemli rol oynayan ve “Filenin Sultanları” olarak anılan efsane kadronun öne çıkan isimlerinden Özbek, 2008 yılında voleybol kariyerini noktalamış ardından aldığı tesettür kararıyla uzun süre konuşulmuştu.

TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Voleybol kariyerini bırakıp kameralardan uzak bir yaşam tercih eden eski milli sporcu, yıllar sonra takım arkadaşlarıyla birlikte Türkiye-Polonya karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı.

Özlem Özçelik ve Esra Gümüş gibi efsane isimlerle tribünde yan yana görüntülenen Özbek’in son hali kısa sürede gündem oldu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan eski milli voleybolcuyu yeniden tribünlerde görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Tribünlerdeki atmosferden oldukça etkilendiği görülen Aysun Özbek, turnuvaya katılıp katılmama konusunda uzun süre kararsız kaldığını da itiraf etti:

“Öncelikle herkese merhaba. Bir 18 sene önceden sonra… Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. ‘Gelsem mi, gelmesem mi?’ diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim.”

YORUM YAĞDI

Aysun Özbek'in son haline ise; 'Yıllar sonra onu görmek iyi geldi', 'Özlemişiz', 'Senden daha iyisi yok', 'İyi ki geldin. Çok merak ediyordum seni', 'Hala gelmiş geçmiş en iyi tek ayakçı' gibi yorumlar yapıldı.