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AK Partili Savaş’tan Aydın’a Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası müjdesi

AYDIN HABERLERİ  | 11.12.2020 09:41 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapım sürecinin hızlandığını duyurdu.Geçtiğimiz ay yaşanan İzmir depreminin Aydın’da ciddi bir şekilde hissedilmesinin ardından birçok kamu kurum ve kuruluşların da depreme dayanaklılık testleri tekrar yapılırken, yapılan karot testi sonrasında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü A Hizmet Binası da boşaltılmıştı.

AK Partili Savaş’tan Aydın’a Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası müjdesi

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapım sürecinin hızlandığını duyurdu.

Geçtiğimiz ay yaşanan İzmir depreminin Aydın’da ciddi bir şekilde hissedilmesinin ardından birçok kamu kurum ve kuruluşların da depreme dayanaklılık testleri tekrar yapılırken, yapılan karot testi sonrasında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü A Hizmet Binası da boşaltılmıştı. İçişleri Bakanlığı’nca yeni hizmet binası için çalışmalar başlatılırken, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, süreç ile ilgili bilgi verdi. Beraberindeki heyet ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret eden ve yeni hizmet binası hakkında bilgi alan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, hizmet binasının yapım sürecinin hızlandığını belirtti.

Taleplerini iletti
Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Aydın ile ilgili talepleri de ileten Savaş, Kuşadası’na yeni Hükümet Konağı yapılması yönünde talepte bulundu. Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından bilgi veren AK Parti’li Savaş, paylaşımında "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu, Kuşadası İlçe Başkanımız Mustafa Gökçe, İlçe Kadın Kolu Başkanımız ve İlçe Başkan Yardımcımız ile birlikte ziyaret ettik. Sayın Bakanımıza Kuşadası ilçemize Hükümet Konağı yapılması yönündeki talebimizi ilettik. Ayrıca bakanımız, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının yapım sürecinin hızlandığı bilgisini paylaştı. Bakanımıza ilgisi için teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Partili Savaş’tan Aydın’a Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası müjdesi

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