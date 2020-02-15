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AK Partili Savaş’tan MHP İl Başkanı Alıcık’a ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 15.02.2020 19:50 | Son Güncelleme

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyon Başkanı (KİT) ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.MHP Aydın İl Başkanlığı ziyaretine yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gelen AK Parti Milletvekili Savaş’ı, Başkan Alıcık ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.Ziyarette konuşan Milletvekili Savaş, “Başkanımızla yerel seçimlerde kader birliği yaptık.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyon Başkanı (KİT) ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
MHP Aydın İl Başkanlığı ziyaretine yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gelen AK Parti Milletvekili Savaş’ı, Başkan Alıcık ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.
Ziyarette konuşan Milletvekili Savaş, “Başkanımızla yerel seçimlerde kader birliği yaptık. Böyle de ortak bir yönümüz var. Geçen 26’ıncı dönem Milletvekili iken aynı zamanda başkanımız, belediye başkanıydı. Yine aynı şekilde ziyaret ederdi, ihtiyaçlarını bize söylerdi. Bizde ihtiyaçları karşılama noktasında çaba sarf ederdik. Uyumlu bir birlikteliğimiz vardı. Yerel seçimlerde birlikte beraber çalıştık. Şimdi de Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak inşallah önümüzdeki dönem, daha güzel işler yapacağız. Cumhur İttifakı bir 15 Temmuz ruhudur, Yenikapı ruhudur. Bu ülkeyi yeniden inşa etmenin bir iradesi. Bu birliktelik pazara kadar değil mezara kadar. Türk milletinin ortak idealler, hedefler doğrultusunda bir araya getiren bir çabanın lokomotifi. Cumhur İttifakı’nı çok önemsiyoruz. Bizim için çok önemli. Ülkenin birliği, beraberliği, bekası için çok önemli” dedi.
Milletvekili Savaş’ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP İl Başkanı Alıcık, “Vekilimizle Cumhur İttifakı’nda yol arkadaşlığı da yaptık. Cumhur ittifakı 2023’te lider ülke Türkiye olacak, bu da Cumhur İttifakı ile olacak. Biz buna inanıyoruz. Genel Başkanımız, bize çok ağır bir görev verdi. Bu görev bizim için büyük bir şereftir. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek için canla başla çalışarak mücadele edeceğiz. Bunu Cumhur ittifakı için yapacağız. Aydın demokrasinin beşiği. Aydın sağın kalesi. Biz Aydın’da nerede hata yaptığımıza bakarak Allah’ın izniyle o bayrağı dikeceğiz. Aydın, bu dönem Cumhur İttifakı ile tanışmalı. Biz tekrar birliktelik içerisinde hareket ederek çıkacağız, yürüyeceğiz, milletimize derdimizi anlatacağız. İnşallah Aydın’daki başarıyı hep beraber elde edeceğiz” diye konuştu.

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