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AK Partili Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "kötü koku" eleştirisi

05.10.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Sürekli'den İzmir Büyükşehir Belediyesine "kötü koku" eleştirisi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, kentteki koku sorununun Büyük Kanal Projesi'ndeki 4. fazın çalışmamasından kaynaklandığını belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 10 yıldır ihaleyi yapamadığını söyledi.

Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediyesinin Çiğli ilçesindeki arıtma tesisinin bulunduğu alanda gazetecilere, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "Göreve başladıktan 3 yıl sonra Körfezde yüzeceğim" sözünü hatırlattı.

Tunç Soyer'in incelemeden vaatte bulunduğunu dile getiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Yalan söylemeye alışmışlar, boş vaatlere alışmışlar. İzmirlinin iradesine ipotek koyduklarını sanarak halkı boş vaatlerle meşgul ediyorlar. Yüzmeyi artık bir tarafa bıraktık. Bu sene evlerimizde oturamadık. Sokaklarda yürünemez hale geldi. Özellikle Çiğli, Mavişehir, Güzelyalı'da koku sorunu hat safhaya ulaştı. CHP belediyeciliği bunu çözemedi, çözemezler... Tespit, teşhis, tedavi yanlış. 'Koku sorunu yok' dediler. Meclis üyemiz burnuna mandal taktı çıktı. Alay ettiler, yalan söylediler. Koku sorununu bu yıl hepsi kabul etti. Bunun nedeni onlara göre Körfez kirliliğiydi, Gediz Nehri'nin körfezi kirletmesine bağladılar. Yanlıştı, yalandı, algı operasyonuydu."

Gediz'in körfezi kirletmediğinin altını çizen Sürekli, Körfez'in temizlenmesi için Büyük Kanal Projesi'nin tam kapasiteyle çalışması, yağmur suyu kanallarını yapılması ve dere ıslahlarının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Büyük Kanal Projesi'nin 4. faz ihalesinin uzun yıllardır gerçekleşemediğini, Buca Metrosu İhalesi'nde olduğu gibi burada da usulsüzlük yaşandığını savunan Sürekli, şöyle devam etti:

"Çünkü dış körfeze akıyor, bunu anlattık. Bilimsel konuştuk, siyaset, demagoji yapmadık. 'Muhalefete kulak verin' dedik vermediler. İzmir'in ana kirlilik sebebi Büyük Kanal Projesi'nin çalışmamasıdır. Büyük Kanal Projesi 4 fazda planlanmıştı. Dördüncü fazın ihalesini 10 yıldır yapamadılar. En son ihalesini 24 Ağustos'ta iptal ettiler. Bu faz olmadan proje çökmüştür. Diğer üç fazdaki durum da içler acısıdır. Proje yüzde 30 kapasiteyle çalışmaktadır. İzmir'in büyük atıkları Çiğli'de toplanıyor bunun yüzde 30'u arıtılıyor. Evet 21. yüzyılda, hani 'İzmir'in yüzyılı' diyorlar ya işte demagojiyle, siyasetle olmuyor. Gerçekler burada. Onlar sanal dünyada yaşıyorlar biz gerçekleri yaşıyoruz. Çıkan çamurların normalde kurutma tesisinde kurutulması lazım. Planlamada kurutma tesisi de var ama yok. İşte burası İzmir'in koku kaynağı."

Öte yandan açıklama öncesi AK Partili grup ile tesisteki özel güvenlik görevlileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Sürekli ve partililer, görevlilere tavırlarından dolayı tepki gösterdi.

Konuşmanın ardından özel güvenlik görevlileriyle tokalaşan Sürekli, böyle bir tatsızlığın yaşanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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