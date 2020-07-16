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AK Partili Tek," Evlatlarımızı yaşamdan koparan alçak terör örgütü PKK’yı lanetliyorum"

TUNCELİ HABERLERİ  | 16.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Nupelda ve Ayaz evlatlarımızı yaşamdan koparan alçak terör örgütü PKK’yı lanetliyor,şehit kardeşlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz"dedi.Ovacık ilçesi’nde bir mezrada terör örgütü PKK’ya ait patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ve 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin vefatının yıl dönümü nedeniyle AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamada bulundu.Tek açıklamasında," Nupelda ve Ayaz evlatlarımızı yaşamdan koparan alçak terör örgütü PKK’yı lanetliyor.

AK Partili Tek," Evlatlarımızı yaşamdan koparan alçak terör örgütü PKK’yı lanetliyorum"

AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek,"Nupelda ve Ayaz evlatlarımızı yaşamdan koparan alçak terör örgütü PKK’yı lanetliyor,şehit kardeşlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz"dedi.
Ovacık ilçesi’nde bir mezrada terör örgütü PKK’ya ait patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ve 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin vefatının yıl dönümü nedeniyle AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek açıklamada bulundu.
Tek açıklamasında," Nupelda ve Ayaz evlatlarımızı yaşamdan koparan alçak terör örgütü PKK’yı lanetliyor. Şehit kardeşlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz. Şehit kardeşlerimizi yaşamlarından koparan zihniyete karşı Diyarbakır’da evlat nöbeti başlatan Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşarak ağır bir darbe vuruyor. Buradan açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Kentimizi, geleceğimizi korumak için tüm terör örgütlerine karşın AK teşkilatlar olarak kutlu davamızı büyüteceğiz. AK Parti Tunceli ailesi olarak bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz.Şehitlerimizin bizlere olan nasihatlerini emanetleştirmek için çabalayacağımızın sözünü veriyoruz"ifadelerini kullandı.

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