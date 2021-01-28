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AK Partili Tüfenkci’den yeni teknoloji kanunu teklifi değerlendirmesi

28.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
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AK Partili Tüfenkci’den yeni teknoloji kanunu teklifi değerlendirmesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin özellikle Malatya’yı da yakından ilgilendirdiğini belirterek "Teknoparkların teknoloji üssü haline getirilmesi noktasında bu yasa önemli" dedi.TBMM Genel Kurulunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin özellikle Malatya’yı da yakından ilgilendirdiğini belirterek "Teknoparkların teknoloji üssü haline getirilmesi noktasında bu yasa önemli" dedi.
TBMM Genel Kurulunda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Bu hafta meclisten geçmesi beklenen teklifle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci yeni düzenlemenin çok önemli olduğunu ifade ederek "Bu konu özellikle Malatya’mızı da yakından ilgilendiriyor" dedi. Malatya’da da Teknopark bulunduğunu anımsatan Tüfenkci, bu nedenle teknoparkların teknoloji üssü haline getirilmesi adına bu yasanın önemli olduğunu dile getirdi. Yasanın meclisten geçmesi ile beraber teknoparkta görevli öğretim görevlilerinin görev sürelerinin uzatılmasının yanı sıra maddi anlamda da teşviklerin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Tüfenkci, "Teklifle, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi de hedefleniyor. Böylelikle teknoparkta kuluçka dönemini geçiren şirketlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak bu yasa tasarısı. Bunun yanında AR-GE çalışmalarının sonucu ticarileşmenin önünü açacak adımların atılması noktasında bu yasa kolaylık sağlıyor. Ben inanıyorum ki Türkiye bu yasa ile birlikte iş yapma kolaylığını elde edecek. İnşallah bu hafta mecliste geçecek. Bu yasa ile ayrıca inovasyon ürünlerin patent alması ve markalaşması, aynı zamanda ticarileşmesi noktasında bürokratik engellerin olmadığı bir mekanizma hayata geçiyor.

"Teknoköy projesi ile Malatya diğer illerden farklı bir noktaya gelecek"
Malatya Teknoköy projesine de değinen Tüfenkci teklifin Teknoköy projesinin desteklenmesi bakımından da önem arz ettiğini aktararak "İnşallah bu projeyi Malatya’da hayata geçirirsek Malatya diğer illerden farklı bir noktaya gelecek. Gerek planlaması gerek altyapısı gerek mimarisi, gerekse üniversitemiz ve bakanlığımız destekleri ile farklı bir noktaya gelecek. Orada GES projemiz de var. O da faaliyete geçince giderlerin karşılanması ve yeni personellerin alınması noktasında bir imkan getirecek. Orada faaliyet gösteren firmaların daha rahat ortamda çalışmasını sağlayacak" diye konuştu.

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