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AK Parti'li Turan: "6-8 Ekim olayları bu millete ihanetin resmidir"

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 06.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

AK Parti'li Turan: "6-8 Ekim olayları bu millete ihanetin resmidir"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6-8 Ekim olaylarının vatana ve millete ihanetin bir resmi olduğunu bildirdi.

Turan, yaptığı yazılı açıklamada, 6-8 Ekim 2014'te şehirlerde terörle, bölücülükle, yakıp yıkmakla Kandil'e alan açılmaya çalışıldığını vurguladı.

Bu süreçte neler yaşandığının herkes tarafından görüldüğünü anımsatan Turan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi terör olaylarıyla teslim alacaklarını zannederek, milletin güvenliğini ve huzurunu tehdit ederek korku iklimi oluşturmaya çalıştılar. 6-8 Ekim olaylarının başlamasına neden olanlar, demokratik siyaseti mi yoksa Kandil menşeli ihaneti mi tercih ettiklerini gösterdi. HDP'nin sürecin başlamasına neden olan çağrısı son derece açık. Özür dilemek, hesap vermek, 'Yanlış yaptık' demek yerine ihaneti örtmeye çalışıyorlar. Yakıp yıkanları, azmettirenleri ve sokaklarda terör estirenleri unutmadık."

Ortada bir ihanetin olduğuna dikkati çeken Turan, "6-8 Ekim olayları bu millete, bu topraklara ihanetin resmidir. Bu ihanetin hesabını milletimiz de yargı da soruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Turan, tüm siyasi partilerin demokratik siyasetten yana duruş göstermesi, terörle iltisaklı olanlara destek vermemesi ve aralarına mesafe koyması gerektiğine değindi.

"Erdoğan karşıtlığı her şeyi meşru görmelerine neden olmamalı." ifadesini kullanan Turan, alçakça şehit edilen Yasin Börü ve yitirilen diğer canları rahmetle andıklarını da sözlerine ekledi.

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