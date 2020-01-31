YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. AK Parti'li Turan: "Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır"

AK Parti'li Turan: "Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır"

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 31.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

"(Yunan milletvekili Ioannis Lagos) Ey ırkçı vekil, sen adamsan gel, o bayrağı Gelibolu'da yırt. Adamsan gel Çanakkale'de yırt. Bakalım, ne olacağını görelim" - "O bayrağı yırtan alçak kadar, ona seyirci kalanlar da sorumludur. O parlamentoda buna izin verilmemesi lazımdı"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır. Ey ırkçı vekil, sen adamsan gel, o bayrağı Gelibolu'da yırt. Adamsan gel Çanakkale'de yırt. Bakalım, ne olacağını görelim." dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir iş yerinin açılış töreninde konuşan Turan, Lagos'un yaptığının "aşağılık bir hareket" olduğunu dile getirdi.

Turan, "Çok zor değil, ben de şimdi cebimden bir Yunan bayrağı çıkartayım ve burada yırtayım ama bayraklar, bir milletin şerefi, onurudur. O bayrağa uzanan el kırılır." diye konuştu.

İşgalden kurtarılan İzmir'e gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gittiği köşkün merdivenlerine serilen Yunan bayrağına basmadığını ve kaldırttığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Düşman olduğu halde, savaş olduğu halde bir başka ülkenin bayrağına basmamış. Bu devlet adamlığıdır. Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır. Ey ırkçı vekil, sen adamsan gel, o bayrağı Gelibolu'da yırt. Adamsan gel Çanakkale'de yırt. Bakalım, ne olacağını görelim. Sen o bayrağa el uzandığında ne olduğunu, İzmir'deki dedene sor, Beşparmak Dağları'ndaki babana sor. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu tarz toplumu tahrik eden, toplumun simgelerine el uzatan kim varsa haddini bilsin. Avrupa Parlamentosunun şov yeri olmaması lazım."

Parlamentonun kuruluş amacının ve ilkelerinin olduğuna dikkati çeken Turan, "Bunların hiçbiri kalmadı, adeta ırkçılığın, terör seviciliğinin merkezi haline gelmeye başladı. O bayrağı yırtan alçak kadar, ona seyirci kalanlar da sorumludur. O parlamentoda buna izin verilmemesi lazımdı." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Avrupa Parlamentosu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Çanakkale Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:52
Sabah
08:18
Öğle
13:33
İkindi
16:13
Akşam
18:37
Yatsı
19:58

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Derya Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Türker Eczanesi
Bayramic
Yeni Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Çanakkaleli avcılar tavşan pilavında bir araya geldi

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Biga sahilinde bir ceset bulundu

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice ve Çan’da okullara 1 gün kar tatili

Yenice’de 13 köy yolu kapandı

Yenice’de 13 köy yolu kapandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.