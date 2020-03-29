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AK Partili Uslu: "Tarım kredi ödemeleri faizsiz iki ay ertelendi"

ANTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek" dedi.Çiftçiye finansal destekler ve mali kolaylıklar açıklanmaya devam ediyor.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek" dedi.
Çiftçiye finansal destekler ve mali kolaylıklar açıklanmaya devam ediyor. AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-Pa Komisyonu Başkanı Atay Uslu, desteklerin çiftçiyi bir nebze daha rahatlatacağını ifade ederek, “Geçen hafta Ziraat Bankalarından ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden çiftçilere verilecek faizsiz ve indirimli kredi desteğini açıklanmıştı. Bu hafta da, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal kredi ödemelerinin faizsiz ertelenmesi dahil önemli destekler açıkladı. Korona virüsün ekonomik etkilerini azaltmak ve tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin kredi ödemelerinde düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, 30 Nisan tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecek. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 3 ay yerine 6 ay beklenecek. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle sicillerinin bozulmasına engel olunacak ve Risk Merkezi’ndeki siciline mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak. Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek" şeklinde konuştu.

"Sebze meyve ihracatının önündeki engeller aşılıyor"
"Bu zor günlerde çiftçimizi desteklemek için yeni çalışmalar yapmaktayız" diyen Uslu, "Çiftçiye finansal destek verilmesi ve mali kolaylıklar sağlanması konusundaki çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a teşekkürlerimizi sunarız. Yaş meyve ve sebze ihracatında, zaruri uygulanmak zorunda olunan taşıyıcıların 14 günlük izole süresi gibi Korona virüsün ortaya çıkardığı engelleri aşma konusunda Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor. Dünyamız zor günlerden geçiyor. Bu süreç birlik beraberlik ve tedbirlere uyum ile inşallah
aşılacaktır. Evde kalmak, fiziksel mesafeyi koruma kurallarına riayet edelim. Güçlü bağışıklık sistemi için meyve ve sebzeyi bol bol yiyelim" mesajını verdi.

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