AK Partili Usta, Şırnak’ta STK temsilcileriyle bir araya geldi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "6-8 Ekim olaylarının üzerinden yıllar geçse de vahşice şehit edilen Yasin ve arkadaşlarının görüntüleri hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır." dedi.

Usta, Şırnak’ta Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileriyle İstişare Toplantısında buluştu.

Bir otelin konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Usta, 81 il teşkilatı eğitimi ve değerlendirme toplantıları kapsamında ilkini Konya’da yaptıkları etkinliğin ikincisini Şırnak’ta gerçekleştirdiklerini STK temsilcileriyle bir araya gelmeyi önemli gördüklerini söyledi.

"Devlet-siyaset-STK iş birliği günümüzde birçok zorluğun üstesinden gelebilmemizi sağlayan yegane unsur haline gelmiştir" diyen Usta, STK'ların öneri, teklif ve çözümlerini kıymetli gördüklerini ifade etti.

"Demokrasi yürüyüşümüzü sekteye uğratmak isteyenler her fırsatta birliğimizi, kardeşliğimizi hedef almaktadır. 7 yıl önce Diyarbakır’da tüm dünyanın gözleri önünde birliğimize kastedilmiştir." diyen Usta, şunları kaydetti:

"Yasin Börü ve arkadaşları kurban eti dağıtırken hain terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından vahşice katledilmişlerdir. 6-8 Ekim olaylarının üzerinden yıllar geçse de vahşice şehit edilen Yasin ve arkadaşlarının görüntüleri hafızalarımızdaki tazeliğini korumaktadır. Terör örgütü militanlarını, aldıkları karar ile sokağa davet eden HDP, bugün CHP ve ortakları tarafından etrafı çevrelenmiş sözde bir masumiyet abidesi olarak durmaktadır. Katillerin sözcülerini bu denli koruyanları, kollayanları aziz milletimiz unutmayacaktır."

Konuşmasında Diyarbakır annelerinin mücadelelerine de değinen Usta, şöyle devam etti:

"Terör örgütü PKK ve taşeronu HDP’nin Diyarbakır’da masum çocuklarımızı hedef alarak dağa kaçırması üzerine Hacire ananın feryadı herkesi ayağa kaldırmıştır. Analar, babalar, aileler çocuklarını dağa kaçıran PKK ve siyasi ayağına karşı harekete geçmiş, HDP önünde eyleme başlamışlardır. Hamdolsun ailelerimizin kararlılığı meyvesini vermiş hem içeride hem de dışarıda sıkışan terör örgütünün elinden çocuklarımız kaçmaya, aileler evlatlarına kavuşmaya, örgütün insan kaynağı azalmaya başlamıştır."

- "Artık bölgemiz huzurla yaşanılan ve anılan bir bölge haline gelmiştir"

Kürtlere en büyük zararı terör örgütü PKK'nın verdiğini ifade eden Usta, şunları söyledi:

"Bugün ülkemizde bir Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunu varmışçasına siyaset güden bir muhalefet sorunu vardır. Terörle arasına mesafe koyamayan siyasi figürlerin bu ülkede demokrasi, hak, hukuk havariliğine soyunması ne kadar tezattır. Bugün Şırnak’ta, kararlı mücadelemiz neticesinde yeniden imar edilmiş, güvenlik sorununun olmadığı, insanların gönlünce yaşayabildiği, çocukların sokaklarda oynayabildiği, esnafımızın kepenklerini rahatça açabildiği bir şehir görüyoruz. Artık bölgemiz huzurla yaşanılan ve anılan bir bölge haline gelmiştir."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ve kentte faaliyet yürüten STK temsilcileri katıldı.

