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AK Partili vekillerden Türköz’e ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 18.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’e ziyarette bulundu.Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete, AK Parti Karabük milletvekilleri Ünal ve Güneş’e, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı eşlik etti.Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, Safranbolu’daki yönetim faaliyetleri, turizm ve pandemi döneminde yapılanlar hakkında konuşuldu.AK Parti milletvekilleri, Kaymakam Türköz’e yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulunurken, Kaymakam Türköz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

AK Partili vekillerden Türköz’e ziyaret

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’e ziyarette bulundu.
Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarete, AK Parti Karabük milletvekilleri Ünal ve Güneş’e, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı eşlik etti.
Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, Safranbolu’daki yönetim faaliyetleri, turizm ve pandemi döneminde yapılanlar hakkında konuşuldu.
AK Parti milletvekilleri, Kaymakam Türköz’e yeni görev yerinin hayırlı olması dileklerinde bulunurken, Kaymakam Türköz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

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