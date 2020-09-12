AK Partili Yavuz, “12 Eylül 1980 darbesi tarihe kara bir leke olarak geçmiştir”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 12 eylül 1980 askeri darbesinin 40’ıncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Partili Yavuz mesajında, “Türkiye demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 40 yıl geçti. Siyasi partilerin kapatıldığı, binlerce masum vatandaşımızın idamının istendiği ve milletin meclisi olan TBMM’nin görev yapamaz duruma getirildiği o utanç verici günün üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen açtığı yaraların izleri hala yüreklerde devam etmektedir. Geçmişte askeri darbelerle sık sık demokrasisi sekteye uğrayan ülkemiz, AK Parti dönemiyle Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur adımlarıyla bu makus talihini yenmiş ve tarihin seyrini değiştirmiştir. 40 yıl önce bugün, kendilerinden menkul ekonomik kaos, sosyal ve siyasal kaos çıkarılarak Türk demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül askeri darbesi yaşanmıştır. Darbe sürecinde yaklaşık 650 bin kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 683 bin kişi fişlenmiş, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde ölmüş, 171 kişi sorgularda ve cezaevi işkencelerinde can vermiş, 49 kişi idam edilmişti.12 Eylül sabahı ülkemiz postal sesleriyle uyanmış, o güne kadar edindiği tüm demokratik kazanımlarını kaybetmişti.12 Eylül’ün acı bilançosunun karşısında sandığın gücünün ve öneminin ne kadar büyük olduğunu anlayan bu millet, bu ülkede darbelere asla geçit verilmeyeceğini en son 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi. Demokrasi Şehidimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes’in idamıyla başlayan utanç verici sürecin, 1980’de ve süregelen zamanda birçok kere gösterdiği hain yüzü, 15 Temmuz 2016’da milletimizin iman dolu göğsüne çarparak darmadağın oldu. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Rabbim ülkemizi yıllarca geriye iten ve kalkınmasının önünde engel oluşturan 12 Eylülleri, 28 Şubatları ve 15 Temmuzları bu millete bir daha yaşatmasın, Allah birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın inşallah” dedi.

