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AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 10:03 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.AK Partili Yavuz mesajında, “Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından olan basın, kamuoyunun en önemli bilgi edinme kaynaklarındandır.

AK Partili Yavuz, basın mensuplarını unutmadı

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
AK Partili Yavuz mesajında, “Demokrasinin vazgeçilmez kurumlarından olan basın, kamuoyunun en önemli bilgi edinme kaynaklarındandır. Çoğu zaman verdikleri emeği ve yaşadıkları zorluğu göremediğimiz basın mensuplarımızın meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetli olup, toplumsal değerlerimize, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmeleri, halkımızı bilgilendirmesi demokrasimizin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. En zor koşullarda büyük bir duyarlılıkla çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını Kutluyor, mesleklerinde başarılar diliyorum” dedi.

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Aydın Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
04:19
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:32
Yatsı
22:05

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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