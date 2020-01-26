AK Partili Yavuz dünyanın en büyük arıcılık festivaline katıldı

Dünyanın en büyük Arıcılık Festivali olan 9. Apicenter İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde faklı ülkelerden 120 firma ve üretici birliklerinin yanı sıra binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzenlenen fuara, son zamanlarda bal sektöründeki taklit ve tağşişi engellemek için yaptığı çalışmalardan dolayı Arıcı vekili olarak anılan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz’dan katıldı. Arıcıların yoğum ilgisiyle karşılaşan AK Partili Yavuz, "Tüketicilerin bilinçlenmesi amacıyla bu gibi organizasyonlar çok önemli" dedi.

Geçtiğimiz aylarda, içlerinde sahte bal üretiminde kullanılan Bal Aromalı Şurubun da olduğu bir çok ürünün, Gıda da tağşiş ile mücadele çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca kullanımının yasaklanmasını n adımlarını Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir’li tarafından açıklanmıştı. Özellikle Bal Aromalı Şurubun yasaklanması için atılan adımlar için yapmış olduğu çalışmalardan dolayı büyük katkısı olduğu bilinen Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz katıldığı Arıcılık fuarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Farklı ülkelerden çok sayıda katılımcının standlarının yer aldığını, fuarın ziyaretçileri bakımından da yoğun katılım aldığını belirten AK Parti’li Yavuz, "Oldukça faydalı geçen festivalin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.