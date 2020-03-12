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AK Partili Yavuz; “İstiklal Marşı Türk Milleti’nin ortak sesidir”

AYDIN HABERLERİ  | 12.03.2020 09:57 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bundan 99 yıl önce, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı, tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin, vatanımızın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakârlık ve kahramanlığın adı, Türk milletinin ortak sesidir” dedi.Milletvekili Yavuz mesajında, “Topraklarımızın işgal altında olduğu yıllarda, Vatan Şairimiz Mehmet Akif ERSOY, tarihi boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan düşkünlüğünü, milli mücadele ruhunu, fedakarlığını ve cesaretini en özel şekilde dizelere dökerek Milli Marşımızla ölümsüzleştirmiştir.

AK Partili Yavuz; “İstiklal Marşı Türk Milleti’nin ortak sesidir”

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bundan 99 yıl önce, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı, tarih boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin, vatanımızın bağımsızlık ve hürriyeti için göstermiş olduğu büyük fedakârlık ve kahramanlığın adı, Türk milletinin ortak sesidir” dedi.
Milletvekili Yavuz mesajında, “Topraklarımızın işgal altında olduğu yıllarda, Vatan Şairimiz Mehmet Akif ERSOY, tarihi boyunca sayısız destanlar yazmış olan kahraman milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan düşkünlüğünü, milli mücadele ruhunu, fedakarlığını ve cesaretini en özel şekilde dizelere dökerek Milli Marşımızla ölümsüzleştirmiştir. İstiklal Marşımız, Yüce Türk Milletinin, Kahraman ordumuzun hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğini duyuran, gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının da sembolü olmuştur. Merhum Akif’in “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” diye ettiği duayı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakarlıklar yaptığımızın en güzel ifadesidir.Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif’in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. Yıldönümü nedeniyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, destan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

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