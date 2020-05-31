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AK Partili Yavuz, “Portakal üreticilerimizin yanındayız”

AYDIN HABERLERİ  | 31.05.2020 20:47 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle portakal ağaçlarında meydana gelen zarardan dolayı, üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.AK Parti Aydın Milletvekili metin Yavuz, her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, “ Ülkemizin portakal üretiminin yüzde 3’ü, ilimiz portakal üretiminin ise yüzde 80’ini gerçekleştirilmesi sebebiyle geçen yıl 55 bin ton portakal üretimiyle 88 milyonluk gelir elde edilen Kuyucak ilçemizde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle, portakal ağaçlarında meydana gelen meyve dökümü zararı nedeniyle bu yıl maalesef rekolte de yüzde 80 oranında muhtemel bir düşüş söz konusu.

AK Partili Yavuz, “Portakal üreticilerimizin yanındayız”

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle portakal ağaçlarında meydana gelen zarardan dolayı, üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.
AK Parti Aydın Milletvekili metin Yavuz, her zaman üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, “ Ülkemizin portakal üretiminin yüzde 3’ü, ilimiz portakal üretiminin ise yüzde 80’ini gerçekleştirilmesi sebebiyle geçen yıl 55 bin ton portakal üretimiyle 88 milyonluk gelir elde edilen Kuyucak ilçemizde geçtiğimiz günlerde yaşanan aşırı yüksek sıcaklıklar nedeniyle, portakal ağaçlarında meydana gelen meyve dökümü zararı nedeniyle bu yıl maalesef rekolte de yüzde 80 oranında muhtemel bir düşüş söz konusu. Yaşanan yüksek sıcaklar nedeniyle yaşanan zararın ön tespiti ile ilgili, Nazilli ve Kuyucak ilçelerimizde, değerli muhtarlarımız ile 22 bin dekar alanda zarar taraması yapıldı. İl ve İlçe tarım müdürlerimiz ile görüşme sağladık. 01 Haziran Pazartesi günü, yetkililer bizzat bahçelere giderek yerinde incelemelerde bulunup zararlar raporlanacak. Konuyu Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Akif Özkaldı ile de paylaştık. Sn. Bakan yardımcımızda yine Pazartesi günü Aydın, Muğla, Antalya ve Adana İl Tarım Müdürlerimiz ile telekonferans yoluyla görüşecek ve atılması gereken adımlar konusunda gerekli kararlar alınarak derhal uygulamaya geçilecek. Bu yaşanan zararla ilgili de Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanılan kredilerle ilgili gerekli çalışmalar başlatılacak olup, üreticilerimize gerekli destekler verilecektir. Bununla ilgili de zarar gören üreticilerimizin borç erteleme ve kolaylıklardan faydalanmak için İlçe Tarım Müdürlükleri’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Başkan Erdoğan liderliğinde güçlü devletimizin, her zaman üreticimizin yanında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

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