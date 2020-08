AK Parti’li Yavuz’dan, CHP’li Yıldız’ı eleştirdi;“Hadsizlikten öte bir şey değil”

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bir tv programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifası ile ilgili söylemlerini eleştiren AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz; “Bu şekilde bir açıklama yapmak hadsizlikten öte bir şey değildir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili söylemlerine AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz’dan tepki geldi. CHP’li Yıldız’ın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istifa etmesi 83 milyonu sevindirecek bir müjde olur” ifadelerini ‘Hadsizlik’ olarak değerlendiren AK Parti’li Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada “Bir insanın ne kadar gülünç duruma düşeceğinin en somut örneklerinden biridir. Ne Aydın’a ne de ülkemize bu zamana kadar partisinin zerrece faydası olmamışken, milyonların güvenini ve desteğini alarak yüzde 52’lik bir oy oranıyla seçilen Cumhurbaşkanımız hakkında bu şekilde bir açıklama yapmak hadsizlikten öte bir şey değildir. Görünen o ki Yıldız’da parti içi rahatsızlıklarından dolayı yaşadığı sıkıntıdan biraz uzaklaşmak istemiş. Yapmaya çalıştığı algıyla gündeme gelmeye çalışmış. Ama bunu da becerememiş” ifadelerine yer verdi.

“Genel başkanınızı istifaya davet edin”

CHP’li Yıldız’ın önce kendisini rahatlatması gerektiğini ifade eden AK Parti’li Yavuz; “Bunun içinde Başkan Erdoğan’ın istifa etmesini beklemekten ziyade yıllardır onun karşısında seçime giren ama her girdiği seçimde yenilen, seçim öncesi başarısızlık karşısında partimin menfaatine gereken neyse onu yaparım diyen ama her yenilgiden sonra oturduğu koltuğu bırakmayan kendi genel başkanlarını istifaya davet edin. Yıldız, diktatör diyerek mesnetsizce, hayasızca saldırdıkları Başkan Erdoğan’ın değil de, her seçimi kaybeden ama o koltuğu asla bırakmayan, söz konusu kendi genel başkanlığı olduğu zaman kendine rakip olarak gördüğü, gün gelip Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği, partilerine yıllarca emek verenlerin üzerini çizip atan, partisinden uzak tutmaya çalışan asıl bu yüzden partilerinde kendisi diktatör olan genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını istesin. Eğer isteyebiliyorsa. Ama isteyemez” dedi.

“Önce kendilerini rahatlatsınlar”

Türkiye’nin her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Yavuz; “Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etmek gibi bir derdi olmayan, sırf o yıpransın AK Parti kaybetsin diyerek yatıp kalkıp Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapanlar, sırf kirli oyunlarında başarılı olmak için bile onlara oy veren CHP’li seçmenlerin gururlarını, şereflerini düşünmeden sırf ki işbirlikçileri meclise girebilsin diye başka partiye kendilerini kiralayanlar söz konusu kendi genel başkanları olduğunda asla ses çıkaramazlar. AK Parti hükümetleri sürecinde yaptığı reformlar ile kimsenin hayal bile edemeyeceği dev yatırımlarıyla ülkemizi şahlandıran, aziz milletimize nefes aldıran Başkan Erdoğan ve hükümetimiz, tamamı milli ve yerli imkanlar ile kimseye bağlı kalmadan şimdi de Karadeniz’de milyarlarca metreküp rezerve buldu ve 2023’de o kaynaktaki gazı aziz milletimizin kullanımına sunmak için azimli çalışmalar yürütüyor. Sadece bu değil buna bağlı olarak başka kaynaklarında olabileceği saptanmış olup, bu yeni kaynaklarında müjdeleri yine Cumhurbaşkanımız tarafından Allah’ın izni ile verileceği şüphesizdir.Yıldız’ı anlıyorum. Türkiye her geçen gün daha da güçlenip, daha da kalkınırken onun ve onun gibilerin doğal olarak midelerindeki gaz da artıyor. Ama yapacak bir şey yok. Onlar CHP olarak kendi diktatörlerinden kurtularak önce bir kendilerini rahatlatsınlar” dedi.