YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. AK Partili Yavuz’dan "Hayırlı olsun" Mesajı

AK Partili Yavuz’dan "Hayırlı olsun" Mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 28.07.2020 09:35 | Son Güncelleme

Aydın’da incir sezonunun başlamasının ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yaptığı açıklamayla incir sezonunun üreticilere hayırlı olmasını diledi.İncirin anavatanı olarak bilinen Aydın’da incir sezonu açılırken, pazarlarda da hareketlilik başladı.

AK Partili Yavuz’dan "Hayırlı olsun" Mesajı

Aydın’da incir sezonunun başlamasının ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yaptığı açıklamayla incir sezonunun üreticilere hayırlı olmasını diledi.
İncirin anavatanı olarak bilinen Aydın’da incir sezonu açılırken, pazarlarda da hareketlilik başladı. Sezonun başlaması ile birlikte açıklama yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, sezonun hayırlı olmasını diledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milletvekili Yavuz, "Ülkemizde birçok çeşit incir üretimi yapılmakta olup bunların içerisinde en kalitelisi ilimizde yetiştirilen Sarı Lop türüdür. Bazı kanser türlerine iyi geldiği de bilinen İncir üretiminde ilimiz dünya ve Türkiye incir üretiminde 1’inci sırada yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de önemli bir şifa kaynağı olduğu belirtilen, yağ, sodyum, kolesterol içermediği ve yüksek lif oranına sahip olduğu için beslenme uzmanları tarafından da önerilen incir tezgahlarda yerini aldı. Aydınımızda, yeni incir sezonunun; incir üreticisinden ihracatçısına kadar hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ayasofya Camii'nde bu sabah! Ayasofya Camii'nde bu sabah!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'da tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bekliyor

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Kambur: "Dünyanın en lezzetli tatlıları bayrama hazır"

Aydın Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
04:24
Sabah
06:02
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:29
Yatsı
22:00

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Berk Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın’da genç esnaf hayatını kaybetti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.