AK Parti'li Yavuz'dan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede herkesin ortak beklentisinin, bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatmak olduğunu belirterek, bunun için herkese sorumluluk düştüğünü, Bilim Kurulu'nun yol göstericiliğinde alınan kararlara harfiyen uyulması gerektiğini bildirdi.

Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronovirüse karşı topyekun mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin tüm dinamiklerinin alarm halinde olduğunu belirten Yavuz, "Hepimizin ortak beklentisi, bu süreci mümkün olan en az kayıpla atlatmaktır. İşte bunun için her birimize düşen sorumluluklar var. Bilim Kurulu'nun yol göstericiliğinde alınan kararları büyük bir ciddiyetle takip ederek bu kararlara her birimizin harfiyen uyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz, başta doktor ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının kuşkusuz bu sürecin en önemli aktörleri olduğuna işaret ederek onların telkin ve tavsiyelerine her zamankinden daha çok kulak kabartmanın, onlara yardımcı olmanın ve güç vermenin önemli olduğunu vurguladı.