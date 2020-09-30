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AK Partili Yıldırım, “İnandığımız yolda yürürken partimize yeni değerler katmaya çalışacağız”

ELAZIĞ HABERLERİ  | 30.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Görevi yeni devralan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “İnandığımız yolu yürürken partimize yeni değerler katmaya çalışacağız.

Görevi yeni devralan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “İnandığımız yolu yürürken partimize yeni değerler katmaya çalışacağız. Biz bize devredilen bayrağı buradan alıp götürebildiğimiz yere kadar düşürmeden,kirletmenden ve lekeletmeden götürmek istiyoruz” dedi.
AK Parti Elazığ İl Başkanlığı görevine yeni atanan Şerafettin Yıldırım, basın toplantısı düzenlendi.
Partide yeni olmadıklarını belirten İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, “Sadece görev değişikliği anlamında bir yeniliğimiz var. Sorumluluğumuz ve yükümüz arttı. Yol yürüyecek kardeşlerimizle ve dava arkadaşlarımızla bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Şehrimizin de çeşitli sıkıntıları var. Bu sıkıntılar giderilmeyecek sorunlar değildir. Önem derecesine göre gündemimize alarak bizlerde katkı vererek çözmek için çalışacağız. İnandığımız yol yürürken partimize yeni değerler katmaya çalışacağız. Geçmişte parti içerisinde olup bir şekilde küstürülmüş gerek parti müntesiplerimiz gerekse diğer vatandaşlarımızın da gönüllerini yeniden kazanmak istiyoruz. Mütevaziliğimizi zillete dönüştürmeyeceğiz. Kibir ve ukalalıkta bizden uzakta kalacak” diye konuştu.
Her kademede görev yapmış dava arkadaşlarının olduğunu aktaran Başkan Yıldırım, “Her birinin bir katkısı var. Biz bize devredilen bayrağı buradan alıp götürebildiğimiz yere kadar düşürmeden, kirletmenden ve lekeletmeden götürmek istiyoruz. Bu konu da niyetimiz halistir ve inşallah akıbetimiz de hayır olacaktır. Yönetim anlayışımızı da en kısa sürede tamamlayıp genel merkeze sunacağız. Onayımızı da aldıktan sonra yeni devreye girmiş arkadaşlarımızla yada eskiden gelen arkadaşlarla yeni bir yönetim oluşturup yolumuza devam edeceğiz”ifadelerini kullandı.

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