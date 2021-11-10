YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Strazburg'da temaslarda bulundu

AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Strazburg'da temaslarda bulundu

10.11.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'li Ziya Altunyaldız, Strazburg'da temaslarda bulundu

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Ziya Altunyaldız, Fransa'nın Strazburg şehrinde düzenlenen 9. Dünya Demokrasi Forumu'na katıldı.

Farklı ülkelerden milletvekillerini, STK temsilcilerini, medya mensuplarını, akademisyenleri ve gençleri bir araya getirerek demokrasilerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerilerinin arandığı Dünya Demokrasi Forumu, bu yıl "Demokrasi çevreyi kurtarabilir mi?" başlığıyla düzenlendi.

Forum kapsamında düzenlenen oturumlarda söz alan Altunyaldız, Eylül ayında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylanan çevreyle ilgili raporuna ilişkin sunum yaptı.

Altunyaldız, dünyanın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine daha hızlı şekilde maruz kaldığını belirterek bu noktada yasal düzenlemelerin ve demokratik kurumların çevre tahribatına "dur" deme noktasında büyük öneme sahip olduklarının altını çizdi.

Altunyaldız, Strazburg temaslarında Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'nde Büyükelçi Kaan Esener ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Konya Valisi Özkan, deprem koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu:Konya Valisi Özkan, deprem koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu:
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
12:39
İkindi
15:26
Akşam
17:50
Yatsı
19:08

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Gümüş Eczanesi
Karatay
Bosna Hersek Eczanesi
Selcuklu
Defne Eczanesi
Selcuklu
Hande Eczanesi
Selcuklu
İlhan Eczanesi
Selcuklu
Sena Yılmaz Eczanesi
Selcuklu
Yücel Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.