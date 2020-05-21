AK Partililer, Özalp'ta Vefa ekibine yönelik terör saldırısını kınadı

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, terör örgütü PKK'nın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik saldırıyı kınadı.

Türkmenoğlu, beraberindeki partililerle saldırıda şehit olan belediye çalışanı Yıldırım Demir ile Kinyaz Karalıoğlu'nun ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Demir ve Karalıoğlu'nun ailelerine başsağlığı dileyip Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Türkmenoğlu, daha sonra saldırıdan yaralı kurtulan belediye çalışanı Taner Temizel'i evinde ziyaret etti.

Türkmenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinin başladığı günden bu yana Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Van'da da çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

- "Saldırıyı kınıyoruz"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 kişinin şehit olduğunu anımsatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti: