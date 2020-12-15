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AK Parti’nin Aydın vekilleri karantinaya alındı

AYDIN HABERLERİ  | 15.12.2020 10:05 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Korona virüse yakalandı.

AK Parti’nin Aydın vekilleri karantinaya alındı

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Korona virüse yakalandı. Her iki vekilin de test sonuçları pozitif çıkınca karantinaya alınan Posacı ve Yavuz’un sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, durumu ile ilgili paylaşımında “Değerli Arkadaşlarım; Tedbir amacı ile yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Hamdolsun sağlık durumum iyi. Doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavi sürecimizi inşallah evimizde atlatacağız” diyerek herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini istedi.
Testi pozitif çıkan diğer vekil Rıza Posacı ise kendi durumu ile ilgili yaptığı paylaşımda; “Kıymetli hemşehrilerim. Bugün öğlen saatlerinde yaptırmış olduğum Covid-19 testim an itibariyle pozitif çıkmıştır. Tedavim şu an için tedbir amaçlı Ankara Şehir Hastanemizde devam edecektir. Tedavi sürecim sonrası sağlıklı günlerde tekrar birlikte olmak temennisi ile sizleri muhabbet ile selamlıyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” paylaşımında bulundu.

AK Parti’nin Aydın vekilleri karantinaya alındı

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