AK Parti’nin Balıkesir mesaisi hız kesmiyor

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran milletvekilleriyle birlikte Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu. Balıkesir için önemli olarak nitelendirilen projeler hakkında İl Başkanı Başaran Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarıyla görüşmelerde bulundu.

AK Parti, Balıkesir’in gündemindeki proje ve planlamalar için Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Tarım ve Orman ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarında gerçekleşen görüşmelere İl Başkanı Ekrem Başaran, Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı. Balıkesir’in ilgili bakanlıklar nezdinde sorumluluk alanında olan konularda detaylı bilgiler aktarılarak, talepler sıralandı ve projeler için destek istendi.

"Balıkesir için istediğimizi aldık"

Görüşmelerin verimli geçtiğini belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “Parti olarak birlikte hareket etmenin, Ankara nezdinde nasıl olumlu sonuçlar ve geri dönüşler getirdiğini gördük. Etkili bir koordinasyon, sorunlara ciddiyetle yaklaşmanın, muhataplarla verimli bir iletişim ve işbirliğinin açamayacağı kapı yok. Tam anlamıyla Balıkesir, Ankara’da tam saha press ve hızlı hücumla sonuca odaklandı. Bu strateji Balıkesir’i olduğu noktadan daha ileriye taşıyacaktır. Balıkesir’in taleplerini yerinde bularak gündeme alan Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza bu anlamda teşekkür ediyorum” diye konuştu.